Bão Yagi giảm 1 cấp, cách Quảng Ninh 340km

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, lúc 20h ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế Yagi) ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 340km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật cấp 17.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Như vậy sau hơn 1 ngày duy trì cường độ siêu bão (cấp 16), bão Yagi đã giảm 1 cấp và đang hướng về vịnh Bắc Bộ, dự báo đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm khi có bão hình thành siêu bão ngay trên Biển Đông.

Theo thống kê, chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão (cấp 16), chỉ có 2 cơn bão đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào khu vực Biển Đông đạt cấp siêu bão nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Cụ thể, cơn bão Rai (cơn bão số 9) tháng 12 năm 2021 đạt cấp 16 trên Biển Đông, hướng vào miền Trung sau đi vòng lên, tan dần trên Bắc Biển Đông và không ảnh hưởng đến nước ta.

Cơn bão Saola (bão số 3) cuối tháng 8 đầu tháng tháng 9/2023 đạt cấp 16 trên Biển Đông, đi vào Nam Trung Quốc và tan dần, không ảnh hưởng đến nước ta.

Theo chia sẻ của ông Khiêm, siêu bão Yagi này có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông (ngày 2/9) cấp 8, đến hơn 2 ngày sau bão đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5/9. Điều này cũng tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông. Thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn 1 ngày cũng là khá dài đối với một cơn bão trên Biển Đông.

Tác động của bão số 3, từ đêm 6/9 đến hết đêm 7/9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngày 8/9, khu vực này mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong đó, vùng núi mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đêm 8/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong đó, Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến ngày 8/9 mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, đêm 6/9 và ngày 7/9, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Chiều tối và đêm 6/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.