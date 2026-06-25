Bảo Tín Mạnh Hải dẫn nhịp xu hướng trang sức hè 2026 của giới trẻ

(VTC News) -

Mùa hè 2026 ghi nhận một bước ngoặt trong tư duy thời trang của Gen Z và Millennials. Nếu như trước đây, những món phụ kiện hợp kim "thời trang nhanh" với mức giá rẻ là lựa chọn ưu tiên để mix-match cho các chuyến du lịch, thì giờ đây, xu hướng này đang dần thoái trào.

Chương trình Sale hè rực rỡ với 3 tầng ưu đãi tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Thay vào đó, người trẻ đang tìm kiếm những "vật phẩm" bền vững hơn: những món trang sức có độ bền cao, giữ được vẻ đẹp trước nắng gió, đồng thời khẳng định cái tôi bản lĩnh và gu thẩm mỹ tinh tế.

Đối với người trẻ hiện đại, trang sức không chỉ là vật tô điểm nhất thời mà là một khoản "đầu tư cho sự kiêu hãnh". Một món trang sức chế tác tinh xảo, dù nhỏ bé, cũng đủ sức nâng tầm bộ outfit du lịch, đồng thời an toàn cho làn da trong những ngày hè năng động.

Đa dạng lựa chọn cho mọi phong cách, mọi khoảnh khắc

Thấu hiểu nhu cầu sở hữu vẻ đẹp bền vững, Bảo Tín Mạnh Hải đã xây dựng một "thế giới trang sức" đa sắc diện, xóa bỏ mọi khoảng cách về độ tuổi và phong cách. Từ vẻ đẹp sang trọng, truyền thống của vàng 24K vốn là thế mạnh di sản của thương hiệu, cho đến sự phá cách, thời thượng của các dòng trang sức vàng tây (10K, 14K, 18K), thương hiệu mang đến những lựa chọn linh hoạt cho mọi nhu cầu.

Dù bạn là một cô gái Gen Z đang săn tìm thiết kế tối giản, hiện đại để đeo hàng ngày hay một quý cô yêu thích sự tinh xảo cho những dịp tiệc tùng; dù là món quà "tự thưởng" đầy kiêu hãnh cho bản thân hay quà tặng ý nghĩa dành cho người thương, bạn đều có thể tìm thấy "chân ái" tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Sự linh hoạt trong mức giá cùng phong cách thiết kế đa dạng chính là cầu nối để thương hiệu đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh, mọi khoảnh khắc đáng nhớ.

Đặc quyền nâng tầm phong cách tại Summer Fest 2026

Thoả sức mua sắm trang sức cao cấp sale “chạm sàn”.

Tại sự kiện Summer Fest 2026, Bảo Tín Mạnh Hải còn biến việc sở hữu trang sức cao cấp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với mức đồng giá chạm sàn: 299.000 đồng, 599.000 đồng và 799.000 đồng.

Sự tinh tế của thương hiệu còn thể hiện qua chính sách "cộng hưởng ưu đãi": chiết khấu thêm 10% khi sở hữu 1 thiết kế, và 15% khi chọn từ 2 thiết kế trở lên. Kết hợp cùng các khung giờ Flash Sale giảm tới 40%, đây là cơ hội hoàn hảo để khách hàng "F5" tủ đồ theo hướng bền vững.

Đặc biệt, các dòng sản phẩm tích lũy như Tiểu Kim Cát hay Kim Gia Bảo (bản vị chỉ từ 0,1 chỉ) cũng trở thành "bảo vật bỏ túi" được nhiều người lựa chọn, giúp người trẻ vừa thỏa mãn niềm vui thời trang, vừa thông minh trong quản lý tài chính.