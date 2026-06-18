Bảo tàng Coca-Cola đoạt Giải Vàng tại giải thưởng thiết kế Việt Nam VMARK 2026

(VTC News) -

Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK là hệ thống giải thưởng thiết kế quốc gia uy tín được sáng lập từ năm 2018 bởi Hiệp hội Thiết kế VDAS nhằm tôn vinh những dự án xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, sản phẩm, và truyền thông.

Để đạt Giải Vàng, dự án phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về sáng kiến đổi mới, thiết kế xanh, tính bản sắc, tính ứng dụng và tác động tích cực đối với cộng đồng.

Dự án do Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng The Lab Saigon thực hiện.

Bảo tàng Coca-Cola được xây dựng bên trong Nhà máy Coca-Cola miền Nam (Tây Ninh). Lấy cảm hứng từ dải ruy băng Coca-Cola đặc trưng của thương hiệu, không gian bảo tàng dẫn dắt người xem qua hành trình hơn một thế kỷ phát triển của Coca-Cola, đồng thời giới thiệu những đổi mới trong sản xuất và các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một trong những điểm nổi bật của bảo tàng là công trình được tạo từ 100.000 chai Coca-Cola 300ml làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế (rPET), lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa.

Thông qua không gian này, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững và truyền cảm hứng để mỗi cá nhân cùng tham gia kiến tạo một tương lai xanh hơn cho cộng đồng.