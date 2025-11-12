Công ty Coca-Cola Việt Nam tiếp tục gia tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ

(VTC News) -

Dự án đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Công ty Coca-Cola Việt Nam triển khai phát triển năng lực số cho phụ nữ trong khuôn khổ chương trình EKOCENTER – một sáng kiến của Công ty hướng đến phát triển bền vững cộng đồng. Trong năm nay, chương trình được mở rộng về loại hình thủ công nghiệp, bao gồm các sản phẩm đặc trưng như sơn mài Hạ Thái và nón lá Vĩnh Thịnh.

Các học viên được hỗ trợ tiếp cận thị trường mới, phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo.

Khóa đào tạo năm nay do các chuyên gia, thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) trực tiếp hướng dẫn. Nội dung khóa học được thiết kế thực tiễn, bao gồm: Tổng quan về thương mại điện tử B2B và B2C trong nước và quốc tế; Xây dựng thương hiệu cá nhân và ứng dụng AI trong kinh doanh sản phẩm thủ công; Thực hành mở gian hàng và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; Kỹ thuật bán hàng trực tuyến như livestream, chụp ảnh và chỉnh sửa sản phẩm.

Song song với đào tạo, dự án triển khai khảo sát nhận thức, đánh giá thực trạng và tổ chức kiến tập thực hành, nhằm giúp học viên vừa học vừa làm vừa áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh thực tế.