Mazda MX-5 thế hệ mới sẽ trang bị động cơ điện

(VTC News) -

Trong nhiều thập kỷ qua, Mazda đã khẳng định rằng xe thể thao không nhất thiết phải sở hữu sức mạnh khổng lồ để mang lại niềm vui. Thay vào đó, yếu tố quan trọng là trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên, quy tắc này sắp có sự thay đổi lớn. Giám đốc điều hành Masahiro Moro đã xác nhận rằng thế hệ tiếp theo của mẫu MX-5, mang tên mã NE, sẽ được trang bị động cơ điện. Mazda tin rằng họ có thể giữ cho chiếc roadster này vẫn nhẹ như trước.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Auto Motor und Sport (Đức), Moro cho biết mẫu xe kế nhiệm MX-5 cần phải chuẩn bị cho một tương lai mà động cơ đốt trong có thể không còn khả thi do các rào cản quy định. Ông nhấn mạnh: “Phiên bản kế nhiệm cũng phải sẵn sàng cho kịch bản không có động cơ đốt trong”. Thách thức lớn nhất đối với Mazda là làm cho cấu trúc cơ bản của xe nhẹ hơn mà không sử dụng các vật liệu đắt tiền như sợi carbon.

Thay vì sử dụng các vật liệu composite, các kỹ sư của Mazda đang tìm cách giảm trọng lượng khung xe bằng các vật liệu thông thường hơn. Mục tiêu của họ là giảm trọng lượng xuống còn khoảng 1.000 kg đến 1.200 kg (2.205 - 2.645 lbs). Moro tự tin cho biết: “Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được điều đó”. Nếu thành công, chiếc MX-5 điện có thể có trọng lượng tương đương hoặc chỉ nặng hơn một chút so với các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong hiện tại, trong khi phiên bản mui trần MY26 nặng 1.003 kg (2.211 lbs) không tính người lái.

Ngoài động cơ điện, Mazda cũng không bỏ qua động cơ truyền thống. Thế hệ MX-5 tiếp theo dự kiến sẽ sử dụng động cơ bốn xi-lanh Skyactiv-Z 2.5 lít mới, và một số hình thức hybrid cũng đang được xem xét, miễn là không làm ảnh hưởng đến công thức trọng lượng nhẹ. Trong trường hợp đó, công suất có thể đạt 220 mã lực (223 PS), trong khi chiếc Miata mạnh nhất hiện nay tại Mỹ chỉ có công suất 181 mã lực (184 PS).

Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi để xem Mazda kết hợp các tùy chọn này như thế nào, vì thế hệ MX-5 tiếp theo dự kiến sẽ không ra mắt trước năm 2028. Đến thời điểm đó, phiên bản ND hiện tại sẽ có một vòng đời ấn tượng kéo dài từ năm 2015.

Ngoài MX-5, Moro còn tiết lộ rằng ông đang ấp ủ một dự án xe thể thao cao cấp. “Tôi muốn một mẫu xe hàng đầu thực sự thể hiện hoàn hảo các giá trị thương hiệu của chúng tôi”, ông chia sẻ. Mẫu xe bí ẩn này có thể sẽ được chế tạo phần lớn bằng tay và không kỳ vọng sẽ đạt doanh số lớn.