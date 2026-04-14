Bảng giá xe VinFast VF 7 mới nhất tháng 4/2026

VinFast VF 7 ra mắt toàn cầu trong khuôn khổ triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 (Las Vegas, Mỹ). Tên cũ của mẫu xe này là VF e34P.

Tháng 11/2023, VinFast VF 7 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản. Mẫu xe nhanh chóng được vinh danh là xe gầm cao cỡ C của năm 2024.

VinFast VF 7 được định vị tại phân khúc SUV-C cạnh tranh cùng với các mẫu xe xăng như: Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander,...

Các màu ngoại thất của VinFast VF 7 gồm: trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh lá (Deep Ocean). Nội thất có 2 tùy chọn màu là: đen và be (màu be chỉ có trên bản Plus).

VinFast VF 7 được chắp bút bởi xưởng thiết kế Torino Design (Italy) với ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng", mang tính thẩm mỹ cao, cá tính, hiện đại, tối ưu tính năng khí động học và hướng tới tương lai.

Đầu xe vẫn hiện diện dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V kích thước lớn, trải rộng sang 2 bên và có khả năng phát sáng ấn tượng. Điểm nhấn ở vị trí trung tâm có logo hình chữ V nhỏ, sáng bóng.

Cụm đèn pha LED projector kích thước lớn đặt thấp và nằm trọn trong khối hình thang góc cạnh. Nắp ca-pô có nhiều đường gân dập nổi, mang đến cái nhìn cơ bắp và khỏe khoắn cho mẫu SUV cá tính nhất dải sản phẩm xe điện của VinFast.

Khoang nội thất VinFast VF 7 mang đến cảm nhận về sự sang trọng, cao cấp với lối thiết kế tối giản cùng cách phối 2 tông màu tinh tế. Khu vực táp-lô được tiết chế tối đa các chi tiết, mọi sự tập trung đều dồn về màn hình giải trí kích thước 12,9 inch tại vị trí trung tâm.

Phía dưới là các nút bấm chức năng. Vô-lăng VF 7 cũng là dạng D-cut thể thao nhưng bắt mắt hơn với phối màu độc đáo. Xe không có đồng hồ hiển thị thông tin lái.

VinFast VF 7 Eco được trang bị một mô-tơ điện, sinh công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

VinFast VF 7 Plus trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Công suất của bản này đưa VF 7 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc.

Pin cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện trên bản này dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

Bảng giá xe VinFast VF 7 mới nhất tháng 4/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác VinFast VF 7 Eco 789 805 805 791 Giảm 6% giá niêm yết theo Chương trình của hãng (tương đương 47 - 58 triệu đồng tùy phiên bản) VinFast VF 7 Plus 949 965 965 951 VinFast VF 7 Plus (trần kính toàn cảnh) 969 985 985 971

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe, tương tự mặt bằng giá xe ô tô trên thị trường hiện nay..