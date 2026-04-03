Bảng giá xe ô tô VinFast mới nhất tháng 4/2026

VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, một trong những Tập đoàn Kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á.

Với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm đẳng cấp và xuất sắc cho mọi người. VinFast là thương hiệu sản xuất ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam.

Hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu, VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Trong các dòng xe ô tô của VinFast, VF 7 là một bước tiến đột phá trong thiết kế. VinFast VF 7 ra mắt công chúng toàn cầu trong khuôn khổ triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 (Las Vegas, Mỹ). Tên cũ của mẫu xe này là VF e34P.

Với ngoại thất kế thừa và đổi mới từ hơn trăm năm lịch sử của ngành ô tô. Chọn triết lý thiết kế “Vũ trụ phi đối xứng” lấy cảm hứng từ vũ trụ và các vật thể bay trong không gian, VF 7 hiện thân cho sự tự do, công nghệ, thời đại, cá tính, mạnh mẽ và thể thao, thoả mãn mọi tâm hồn đam mê thẩm mỹ và tốc độ.

Những đường nét và hình khối được sử dụng nhịp nhàng và tinh tế, mang đến cho chủ nhân VF 7 không gian trải nghiệm đầy phóng khoáng và tràn đầy năng lượng; song vẫn không làm mất đi sự tối giản, tinh khiết và thời trang vốn có của mẫu xe đánh thức mọi đam mê.

Trong tháng 4/2026, người mua VF 7 cũng như các xe ô tô khác của VinFast sẽ được ưu đãi 6% theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" (riêng VF8, VF 9 được ưu đãi 10%). Người mua cũng sẽ được nhận thêm 3% hỗ trợ nếu chuyển đổi từ xăng sang điện và 3 năm miễn phí sạc pin. Ngoài ra, xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027.

Trường hợp trả góp, người dùng được bảo lãnh để mua xe với 0 đồng trả trước, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay cho ưu đãi giảm 6%). Lãi suất cố định trong 3 năm là “tấm vé bảo đảm” tốt cho người dùng trong những năm đầu sử dụng xe.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 4/2026 tương đối ổn định, một số dòng như VinFast 7 Plus giảm nhẹ.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 4/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 3 Eco - Plus 302-315 triệu VinFast VF 5 529 triệu VinFast VF 6 Eco - Plus 689 - 745 triệu VinFast VF 7 Eco - Plus 789 - 889 triệu VinFast 7 Plus trần kính toàn cảnh 909 triệu VinFast ECVan 285 triệu VinFast VF 8 Eco - Plus 1.019 - 1.199 triệu VinFast VF 9 Eco - Plus 1.499 - 1.699 triệu VinFast Limo Green 749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.