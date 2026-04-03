Trải nghiệm thực tế của người dùng VF 7: Đi đâu cũng tiện, không cần đo cây số

Hết cảnh phải “rón rén chân ga”

Trong video trải nghiệm VF 7 mới đây, reviewer Dương Dê đã chia sẻ sự bất ngờ với chi phí lăn bánh chỉ hơn 700 triệu đồng cho mẫu SUV thuộc hàng top như VF 7. Lý giải cho mức giá trên, theo anh, giá niêm yết của VF 7 hiện từ 789 triệu đồng, tuy nhiên, các chương trình ưu đãi của VinFast đang kéo mức giá thực tế xuống con số thấp hơn rất nhiều.

Theo đó, người mua VF 7 được ưu đãi 6% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Người mua nhận thêm 3% hỗ trợ nếu chuyển đổi từ xăng sang điện từ nay tới hết 30/4. Chỉ riêng hai khoản này đã giúp chủ xe tiết kiệm 9%, tương đương hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027. Như vậy, mức giá lăn bánh cho VF 7 chỉ từ 720 triệu đồng cho phiên bản Eco (tùy khu vực đăng ký).

Trường hợp trả góp, người dùng được bảo lãnh để mua xe với 0 đồng trả trước, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay cho ưu đãi giảm 6%). Đây là phương án tốt dành cho các chủ xe lỡ “mê” VF 7 nhưng chưa đủ tài chính ngay lập tức, hoặc khách hàng muốn ưu tiên nguồn vốn cho các mục đích khác. Lãi suất cố định trong 3 năm là “tấm vé bảo đảm” tốt cho người dùng trong những năm đầu sử dụng xe.

Đặc biệt, bài toán tài chính càng trở nên rõ ràng hơn khi bước sang giai đoạn sử dụng. Anh Nguyễn Đức Mạnh, một chủ xe VF 7, cho biết trước đây khi sử dụng xe xăng, chi phí vận hành khiến anh luôn phải tính toán kỹ. “Xe xăng không kinh tế nên tôi thường phải hạn chế chân ga. Bảo dưỡng thì cứ 5.000 km một lần, có lần hóa đơn lên tới 5 triệu đồng, sau khi cắt giảm các hạng mục vẫn còn gần 3 triệu đồng”, anh chia sẻ.

Sau khi chuyển sang VF 7, bức tranh chi phí thay đổi hoàn toàn. “Đi 30.000 km nhưng tôi mới bảo dưỡng 2 lần, mỗi lần chỉ khoảng 500.000 đồng. Chi phí sạc hiện tại là 0 đồng. Ngay cả khi phải trả tiền, một lần sạc đầy cũng chỉ từ 200.000 đồng cho quãng đường hơn 400 km, trong khi xe xăng cùng hạng phải tốn từ 1,3–1,5 triệu đồng tiền xăng”, anh Mạnh nói.

Theo anh, chính sự chênh lệch này khiến việc sử dụng xe điện trở nên “dễ thở” hơn rất nhiều, đặc biệt với những người di chuyển tần suất cao.

“Bốc, mượt, tiện”: Trải nghiệm vận hành khiến người dùng gắn bó

Không chỉ mang lại lợi thế tài chính, VinFast VF 7 còn ghi điểm ở trải nghiệm vận hành và sử dụng thực tế.

Điều khiến anh Nguyễn Đức Mạnh ấn tượng là thiết kế “không chê vào đâu được” của VF 7. Vẻ ngoài của VF 7 theo anh mang nhiều nét táo bạo, trẻ trung. Thiết kế hốc gió thể thao, khỏe khoắn, đầy sức sống.

Trong khi đó, nội thất của VF 7 mang hơi hướng hiện đại. Thiết kế hướng về phía người dùng, từ màn hình tới phím điều khiển, khiến anh có cảm giác phấn khích như đang lái một chiếc siêu xe.

Một chủ xe khác, anh Minh Hiếu (TP.HCM) lại đánh giá cao sự tiện dụng trong những chuyến đi dài ngày. Anh cho biết VF 7 đáp ứng tốt nhu cầu mang theo nhiều đồ đạc cho cả gia đình. “Không gian phía sau rất rộng, các con có thể nằm ngủ thoải mái, rộng hơn cả chiếc Xpander cũ của tôi. Tôi tận dụng được tất cả các khoang để chứa đồ vì khoảng không rất rộng”, anh chia sẻ.

Khả năng vận hành cũng là yếu tố khiến anh yên tâm trên hành trình dài. Anh Hiếu thích cảm giác vào cua mượt và nhạy với VF 7. Riêng về độ bốc, anh cho rằng VF 7 “nếu là số 2 thì khó mẫu xe nào cùng tầm tiền có thể là số 1”. “Cảm giác tổng thể là quá ổn, VF 7 mang lại sự tự tin và thoải mái cho người lái đến mức không phải lo lắng cái gì”, anh khẳng định.

Vị chủ xe cũng bày tỏ sự thoải mái bởi việc sạc điện vô cùng tiện lợi. “Giờ đi đâu cũng thấy trạm sạc, từ trong nội thành đến các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Chỉ vài chục phút nghỉ ngơi, tranh thủ đi ăn, đi cà phê hoặc dừng nghỉ là đầy pin, thậm chí chẳng cần lên lịch trước khi khởi hành”, anh nhận xét.

Sắp tới, trải nghiệm theo anh sẽ còn “sướng” hơn khi V-Green đang triển khai thêm 99 siêu trạm sạc trên 34 tỉnh, thành. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút. Với quy mô lớn và khả năng phục vụ cùng lúc nhiều xe, các siêu trạm này sẽ rút ngắn thời gian chờ và tăng khả năng kết nối giữa các hành trình dài.

Khi chi phí sở hữu được tối ưu, trải nghiệm vận hành ngày càng hoàn thiện và hạ tầng sạc phủ rộng, VinFast VF 7 đang trở thành lựa chọn thực tế cho nhiều người dùng trong bối cảnh giá xăng lên xuống từng ngày.