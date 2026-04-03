Bảng giá xe Mazda3 mới nhất tháng 4/2026

(VTC News) -

Mazda3, mẫu xe hạng C được ưa chuộng tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi phong phú và mức giá hợp lý. Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 được THACO lắp ráp và phân phối với hai biến thể: sedan và hatchback.

Trong phân khúc cạnh tranh, Mazda3 phải đối mặt với nhiều đối thủ như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic.

Phiên bản 2026 của Mazda3 đã có những cải tiến đáng kể, với chiều dài tăng thêm 80mm, chiều cao giảm 10mm (đối với sedan) và 30mm (đối với hatchback).

Chiều dài trục cơ sở của cả hai biến thể cũng được mở rộng thêm 25mm, đạt 2.725mm, mang đến vẻ thể thao và cuốn hút hơn so với phiên bản trước.

Mazda3 2026 sở hữu cụm đèn pha và đèn hậu thiết kế mỏng hơn, sử dụng công nghệ LED hiện đại. Phiên bản cao cấp Premium còn được trang bị chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua và hệ thống đèn pha LED thích ứng.

Về phần thân xe, các biến thể 2.0L sẽ sử dụng la-zăng hợp kim 18 inch, trong khi phiên bản 1.5L có hai tùy chọn la-zăng 16 hoặc 18 inch.

Nội thất của Mazda3 2026 được thiết kế theo ngôn ngữ KODO mới, hướng về phía người lái, với bảng điều khiển nghiêng về bên trái.

Màn hình giải trí trung tâm lớn hơn mang đến cái nhìn công nghệ hiện đại cho khoang lái. Cabin có nhiều tùy chọn màu sơn nội thất như Trắng và Đỏ, ghế ngồi được bọc da, với tùy chọn ghế nỉ cho phiên bản Deluxe.

Phiên bản cao cấp 1.5L Premium và các phiên bản 2.0L đều trang bị chức năng HUD hiển thị thông tin trên kính lái.

Mazda3 2026 còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như màn hình trung tâm 8,8 inch, kết nối USB/AUX/Bluetooth, kiểm soát hành trình, điều hòa hai vùng độc lập, khởi động nút bấm và gương chống chói tự động.

Về động cơ, Mazda3 2026 sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp Skyactiv-G với hai tùy chọn: động cơ 1.5L công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm, cùng động cơ 2.0L công suất 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước FWD.

Về an toàn, Mazda3 2026 được trang bị các tính năng tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, camera lùi, cảm biến sau, phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động và 7 túi khí.

Đặc biệt, mẫu xe này còn sở hữu hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activsense với các tính năng nổi bật như kiểm soát hành trình thích ứng MRCC, hỗ trợ phanh chủ động thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA.

Bảng giá xe Mazda3 mới nhất tháng 4/2026

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 599 687 675 661 1.5L Luxury 644 737 724 710 1.5L Premium 719 821 807 793 1.5L Signature 739 843 829 815 Mazda3 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 659 754 741 727 1.5L Premium 719 821 807 793

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.