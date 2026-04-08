Bảng giá xe Piaggio Medley mới nhất tháng 4/2026

Piaggio Medley là xe tay ga đạt tiêu chuẩn hiện đại với thiết kế tân tiến và đậm cá tính kiểu Ý hướng tới những đối tượng người dùng có nhu cầu cần một chiếc xe đa dụng, an toàn và đáng tin cậy sử dụng để di chuyển trong thành phố.

Xe được trang bị đèn pha lớn với viền và mặt nạ trước được mạ crôm sáng loáng, đặc trưng của nhiều loại xe Piaggio nhưng thiết kế nam tính mạnh mẽ hơn nhờ những đường gấp khúc ở cả yếm trước và hai bên cạnh hông.

Medley cũng có thêm ngăn chứa đồ rộng rãi ở phía trước phối hợp cổng sạc USB, cốp đựng đồ siêu rộng ở dưới yên dành cho những quý ông yêu thích sự tiện lợi và đa dụng.

Trong tầm giá trên dưới 90 triệu đồng, Medley là một trong những lựa chọn hấp dẫn đối với các khách hàng muốn tìm một chiếc xe tay ga hiện đại với thiết kế đẹp, trang bị an toàn và tiện nghi.

Piaggio Medley 2026 có thiết kế đầu xe được trang bị đèn LED chạy ban ngày, đặt cùng vị trí đèn xi-nhan. Cụm đèn hậu cũng được trang bị đèn LED, đuôi xe thon về sau và cụm đèn chia 2 tầng tách biệt tạo nên nét đặc trưng của dòng xe.

Xe sở hữu chiều dài cơ sở 1.390mm, khoảng sáng gầm 155 mm, chiều cao yên 799 mm, dung tích bình xăng 7 lít, trọng lượng khô khoảng 133 đến 136 kg.

Ở bản nâng cấp, Medley 2026 có thêm tính năng mới đáng chú ý là hệ thống kết nối với điện thoại thông minh, cho phép người lái tìm hiểu mọi thông tin cần thiết về trạng thái xe một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Medley 2026 trang bị động cơ iGet với 2 phiên bản động cơ dung tích 125cc và 150cc, làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa mà động cơ 125 cc tạo ra được là 14,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại cũng tăng lên thành 12 Nm.

Trong khi đó, khối động cơ 150 cc tạo ra 16,2 mã lực và 15 Nm. Theo Piaggio, thế hệ động cơ iGET mới nhất này giúp giảm khí thải, giảm mức tiêu hao nhiên liệu lần lượt 41,5 và 41 km/lít.

Xe trang bị hệ thống phanh đĩa trước 260 mm, phanh đĩa sau 240 mm. Tích hợp với hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tạo an toàn cho người lái.

Medley 2026 cung cấp cho khách hàng ba phiên bản với mức giá khác nhau, để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình.

Các sản phẩm của Piaggio thường không bị các đại lý đẩy giá, giá bán ra thường duy trì ở mức giá đề xuất của hãng. Tuy nhiên, giá lăn bánh của xe thường có chênh lệch do phải bao gồm các khoản chi phí khác như phí trước bạ, phí đăng ký xe và các chi phí khác.

Bảng giá xe Piaggio Medley mới nhất tháng 4/2026

Phiên bản Giá đề xuất (VNĐ) Giá đại lý (VNĐ) Medley 125 ABS 75.000.000 75.000.000 Medley 125 S ABS 79.000.000 79.000.000 Medley 150 S ABS 93.900.000 93.900.000

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.