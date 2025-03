Bác sĩ báo tin vui cho Xuân Son

(VTC News) -

Gần 2 tháng sau ca phẫu thuật, Nguyễn Xuân Son có thể vận động nhẹ và tập phục hồi tích cực 2 buổi mỗi ngày. Tiền đạo sinh năm 1997 tập các bài duy trì cân nặng, sức cơ, kích thích xương liền nhanh với khối lượng tương đương ở câu lạc bộ và tăng dần theo tiến độ hồi phục.

Bên cạnh việc phục hồi, các chuyên gia cũng chú trọng duy trì sức mạnh cơ bắp cho Xuân Son trong suốt giai đoạn trị liệu. Điều này giúp tạo nền tảng vững chắc cho tuyển thủ Việt Nam khi anh hoàn toàn bình phục và trở lại tập luyện, thi đấu bình thường.

Đội ngũ chuyên gia trực tiếp tham gia điều trị cho Nguyễn Xuân Son đánh giá tình trạng hiện tại của tiền đạo này rất tốt.

Anh bị gãy chân ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Sau ca phẫu thuật, Xuân Son chuyển sang tập phục hồi với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia y học thể thao.

Sau một tháng, anh bắt đầu tập đi lại mà không có nạng. Thông thường, với các ca chấn thương gãy xương chân phức tạp như vậy, bệnh nhân cần ít nhất gần 2 tháng để bỏ nạng và bắt đầu đi bộ.

Dù vậy, Xuân Son bước đầu vẫn phải tì vào lan can để chập chững bước đi. Tiền đạo sinh năm 1997 chưa thể đứng thẳng do tránh tạo áp lực lên phần xương gãy. Anh vẫn dùng nạng khi đi lại để đảm bảo an toàn.

Ngoài việc từng bước lấy lại cảm giác, phục hồi chức năng vận động, Xuân Son cũng được đội ngũ chuyên gia giám sát kỹ các yếu tố khác như cân nặng, chế độ dinh dưỡng. Điều này đảm bảo cho chân sút sinh năm 1997 có thể trở lại sớm nhất, ở trạng thái tốt nhất.

Cũng trong buổi hội chẩn hôm nay (4/3), các bác sĩ cũng có đánh giá về tình hình hồi phục của Hồ Tấn Tài. Cầu thủ này gặp chấn thương trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 gặp Singapore.

Tấn Tài có thể tự di chuyển và tập hồi phục mà không cần đến sự trợ giúp của nạng. Tuy nhiên, đối với chấn thương liên quan đến dây chằng thì quá trình điều trị hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với chấn thương gãy xương và cần giải pháp tổng thể, theo sát trong và sau khi phẫu thuật.