Bạc Liêu và Cà Mau sáp nhập thành tỉnh nào?

C

An Xuyên

Tỉnh An Xuyên được thành lập trên cơ sở đổi tên tỉnh Cà Mau theo Sắc lệnh số 143-NV để thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam.

Theo Sắc lệnh này, địa phận Nam Phần của Việt Nam Cộng hoà gồm Đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh.

Lúc này, tỉnh Cà Mau được đặt tên mới là An Xuyên, còn tỉnh lỵ đổi tên là Quản Long. An Xuyên chính là tên của làng sở tại trước kia thuộc tổng Quản Long, vốn là nơi đặt quận lỵ quận Cà Mau trước năm 1956.