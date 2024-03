(VTC News) -

Sáng 21/3, sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Việc bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội và Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà Võ Thị Ánh Xuân có trình độ Cử nhân Sư phạm Hóa học; Cử nhân lý luận chính trị.

Bà Võ Thị Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, bà Võ Thị Ánh Xuân từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang); Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 6/4/2021 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 6/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tháng 7/2021, bà được Quốc hội khóa XV bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.