(VTC News) -

Tổng quan về quả sung

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cho biết, quả sung có tên khác là vô hoa quả, thiên sinh tử, ánh nhật quả, văn tiên quả, phẩm tiên quả, nãi tương quả, mật quả. Theo nghiên cứu hiện đại, quả sung chứa glucose, saccarose, quinic acid, shikimic acid, oxalic acid, citric acid, malic acid, auxin, các nguyên tố vi lượng như canxi, phot pho, kali, và một số vitamin như C, B1. Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm bước đầu cho thấy, quả sung tác dụng nhuận tràng, hạ huyết áp và phòng chống ung thư.

Trong y học cổ truyền, quả sung vị ngọt, tính bình, công dụng kiện tỳ ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, tiêu thũng giải độc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, táo bón, bệnh trĩ xuất huyết, sa trực tràng, viêm họng, ho, sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt lở loét, chán ăn, phong thấp.

Sung là loại quả dân dã tốt cho sức khoẻ.

Ăn quả sung xanh có tác dụng gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Heathline cho biết, theo US Department of Agriculture, trong 100g quả sung tươi chứa khoảng 35mg canxi, còn quả sung khô chứa tới 162mg canxi - cao hơn so với nhiều loại trái cây thông thường. Đây là nguồn canxi tự nhiên quý giá, đặc biệt hữu ích cho những người không dung nạp lactose hoặc muốn bổ sung canxi từ thực vật.

Canxi trong quả sung không chỉ giúp củng cố xương và răng mà còn hỗ trợ các chức năng cơ bắp và thần kinh. Một nghiên cứu từ National Institutes of Health (NIH) chỉ ra rằng, việc bổ sung đủ canxi có thể giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và thúc đẩy sự phát triển xương ở trẻ em.

Ngoài canxi, quả sung còn chứa chất xơ, kali, magiê, và các hợp chất polyphenol. Chất xơ không hòa tan trong quả sung hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giảm táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột.

Nghiên cứu từ Journal of Nutritional Science (2020) cho thấy, chế độ ăn giàu chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2.

Kali trong quả sung giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đồng thời, các polyphenol trong quả sung hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Một nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition (2018) đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu canxi từ thực vật, kết hợp với magiê và vitamin K, có thể tăng cường mật độ xương.

Quả sung cung cấp cả ba thành phần này, làm cho nó trở thành thực phẩm lý tưởng để duy trì hệ xương chắc khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và người lớn tuổi – nhóm đối tượng dễ bị mất xương.

Quả sung còn được biết đến với khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Polyphenol trong quả sung giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt). Polyphenol từ trái cây giàu chất chống oxy hóa như quả sung có thể giảm nguy cơ ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh.