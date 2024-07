(VTC News) -

Bia có các thành phần như lúa mạch, hoa bia, nước, được làm bằng cách lên men đường từ tinh bột. Chúng cung cấp các khoáng chất như magiê, kali, selen, vitamin B cùng lượng nhỏ chất chống oxy hóa từ hoa bia. Người khỏe mạnh uống bia ở mức vừa phải, khoảng 340 ml mỗi ngày, có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Uống nhiều vừa gây hại cho thể chất lại có tác động xấu đến tinh thần. Uống bia nhiều có nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch, ung thư, suy gan, trầm cảm. Ngoài ra những người uống say còn có thể gây nguy hiểm, khả năng dẫn đến thương tích nặng, tai nạn, tử vong. Dưới đây là những nhóm người được khuyến cáo nên tránh xa rượu bia:

Người có tiền sử bệnh tiểu đường

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, theo tiến sĩ Jonathon Kung, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mount Sinai (Mỹ), bia có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu của bệnh nhân, hoặc ở trạng thái đói có thể làm tăng insulin nhanh chóng và có thể gây hạ đường huyết cũng rất nguy hiểm.

Người cố gắng giảm cân, thừa cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân, bạn có thể muốn tránh xa loại đồ uống có cồn phổ biến này.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, lượng bia hằng ngày lớn hơn hoặc bằng 500 ml - tức là khoảng 16,9 ounce - làm tăng nguy cơ không giảm cân, đặc biệt là ở nam giới.

Bia là thức uống nhiều người ưa chuộng nhưng không phải ai cũng uống được

Đối với những người đang cố gắng giảm cân, uống bia có thể ngăn chặn việc thâm hụt calo hằng ngày cần thiết để giảm cân.

Tiền sử bệnh gan hoặc xơ gan

Bia rượu là đồ uống không lành mạnh với người có tiền sử bệnh gan. Người bị xơ gan, viêm gan siêu vi nên tránh bia rượu vì có nguy cơ đẩy nhanh tổn thương nhu mô gan. Tình trạng này kéo dài gây suy giảm chức năng gan, tăng nguy cơ ung thư gan.

Hay ợ nóng

Bia có thể làm suy yếu chức năng đóng mở của cơ vòng thực quản dưới (phần ngăn cách dạ dày khỏi thực quản), dẫn đến axit trào ngược vào thực quản nhiều hơn, gây ợ nóng. Khi có biểu hiện trào ngược hay ợ nóng, bạn không nên ăn thực phẩm có tính axit hoặc nhiều chất béo, bao gồm cả bia.

Nhạy cảm với gluten, hoặc tiền sử bệnh celiac

Những người theo chế độ ăn không có gluten nên cố gắng tránh uống bia vì nó có thể góp phần gây ra các vấn đề tiêu hóa trong tương lai.

Trang Eat This dẫn lời tiến sĩ Jonathon Kung, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mount Sinai (Mỹ) nói: "Bia thường chứa gluten có thể kích hoạt phản ứng viêm trong ruột của nhiều bệnh nhân dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa. Có những loại bia không chứa gluten có thể tốt hơn cho những người nhạy cảm với gluten".

Thừa cân

Người cố gắng giảm cân hoặc thừa cân nên hạn chế uống bia. Một lon bia 340 ml chứa khoảng 153 calo, ít giá trị dinh dưỡng. Nếu lượng bia tiêu thụ hàng ngày từ 500 ml trở lên có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, nhất là ở nam giới. Uống nhiều bia khiến cơ thể nạp thêm nhiều calo rỗng, yếu tố cản trở việc giảm cân và góp phần tăng kích thước vòng bụng.

Trên đây là những nhóm người được khuyến cáo không nên uống bia. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa thức uống này nhé.