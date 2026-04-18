Ai không nên ăn quả bơ?

(VTC News) -

Tại Việt Nam, quả bơ đang vào mùa thu hoạch, nên không khó để tìm mua loại quả này tại các sạp hoa quả hoặc chợ thực phẩm. Từ sinh tố bơ, bơ dầm sữa cho tới salad hay ăn kèm bánh mì, loại quả này được nhiều người ưa chuộng nhờ vị béo ngậy, dễ ăn.

Xét về giá trị dinh dưỡng, bơ thường được đánh giá cao vì chứa chất xơ, chất béo có lợi, cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Đây cũng là lý do bơ thường xuất hiện trong thực đơn lành mạnh, cung cấp năng lượng, tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy vậy, với một số người, ăn bơ có thể kéo theo những rủi ro không mong muốn. Dưới đây là 5 nhóm người nên thận trọng khi ăn bơ.

Người bị dị ứng latex

Quả bơ. (Ảnh: Better Homes and Gardens).

Ít người biết rằng bơ chứa một số protein tương tự protein trong mủ cao su tự nhiên. Vì vậy, những người bị dị ứng latex có thể gặp phản ứng khi ăn loại quả này. Tình trạng này thường được gọi là hội chứng latex - trái cây, xảy ra khi hệ miễn dịch “nhầm lẫn” protein trong quả bơ với protein của latex.

Biểu hiện có thể là nổi mẩn, ngứa, sưng, khó chịu ở miệng hoặc nghiêm trọng hơn là khó thở. Với người đã từng có tiền sử dị ứng latex, việc ăn bơ cần đặc biệt cẩn trọng, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa dị ứng trước khi dùng.

Người mắc bệnh thận

Bơ là loại quả giàu kali, khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và cân bằng dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, với những người bị bệnh thận mạn tính hoặc chức năng thận suy giảm, việc kiểm soát lượng kali nạp vào là điều rất quan trọng.

Khi thận hoạt động không tốt, kali có thể tích tụ trong cơ thể và làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, yếu cơ hoặc tạo thêm gánh nặng cho thận. Vì thế, người có vấn đề về thận không nên ăn bơ theo kiểu tùy thích, mà cần cân nhắc trong tổng khẩu phần hằng ngày và tham khảo tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Người đang lo tăng cân hoặc cần kiểm soát năng lượng

Salad bơ (Ảnh: Love and Lemon).

Bơ chứa chất béo tốt, nhưng đồng thời cũng là loại quả có năng lượng khá cao. Chính vì vậy, nếu ăn quá nhiều, tổng lượng calo nạp vào cơ thể có thể tăng lên đáng kể.

Với người đang giảm cân, giữ dáng hoặc phải theo chế độ ăn kiểm soát năng lượng nghiêm ngặt, việc ăn bơ cần chú ý khẩu phần. Một lượng vừa phải vẫn có thể mang lại lợi ích, nhưng nếu dùng quá tay, đặc biệt khi ăn kèm sữa đặc, đường hoặc các topping nhiều calo khác, loại quả này hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Dù giàu chất xơ, bơ không phải lúc nào cũng “dễ chịu” với mọi hệ tiêu hóa. Một số người sau khi ăn bơ có thể gặp cảm giác đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu hoặc thậm chí tiêu chảy, nhất là khi cơ địa nhạy cảm hoặc đang có hội chứng ruột kích thích.

Với nhóm này, điều quan trọng là quan sát phản ứng của cơ thể. Nếu ăn bơ thường xuyên khiến bụng khó chịu, nên giảm lượng dùng hoặc thử ăn với khẩu phần nhỏ hơn. Việc kết hợp bơ cùng những thực phẩm dễ tiêu hơn cũng có thể giúp hạn chế cảm giác nặng bụng.

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Bơ là nguồn cung cấp vitamin K, dưỡng chất có vai trò trong quá trình đông máu. Với người khỏe mạnh, đây là điều bình thường. Tuy nhiên với những người đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin, việc tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin K thiếu ổn định có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Nếu ăn quá nhiều bơ trong khi đang điều trị, nguy cơ làm thay đổi tác dụng thuốc là điều cần lưu ý. Vì vậy, người đang dùng thuốc chống đông không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối, nhưng nên duy trì lượng vitamin K ổn định trong khẩu phần và trao đổi với bác sĩ để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị.