Bộ Y tế yêu cầu rà soát, xử lý phòng khám hoạt động 'chui' trên toàn quốc

(VTC News) -

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh.

Thời gian qua một số cơ quan báo chí và người dân phản ánh tình trạng cơ sở khám chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép, thực hiện dịch vụ ngoài phạm vi chuyên môn được phê duyệt hoặc quảng cáo không đúng quy định pháp luật.

Đợt kiểm tra lần này tập trung vào nhiều nội dung liên quan đến điều kiện hành nghề và hoạt động của cơ sở y tế. Trong đó, cơ quan quản lý yêu cầu rà soát việc cấp giấy xác nhận quá trình hành nghề, giấy xác nhận hoàn thành thực hành; kiểm tra tính hợp pháp của giấy phép hành nghề đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Các trường hợp sử dụng giấy phép hành nghề đang bị đình chỉ, bị thu hồi, hành nghề vượt phạm vi được cấp phép hoặc cho thuê, mượn giấy phép hành nghề sẽ là một trong những trọng điểm kiểm tra.

Phòng khám phụ sản Vuông Tròn ở Hà Nội bị phạt 163 triệu đồng do dính hàng loạt vi phạm. (Ảnh minh hoạ: SPVT)

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương rà soát điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, bao gồm việc tổ chức các khoa, phòng chuyên môn có phù hợp với nội dung được cấp phép hay không.

Những cơ sở triển khai kỹ thuật hoặc phương pháp điều trị mới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép cũng thuộc diện phải kiểm tra, xử lý.

Hoạt động quảng cáo dịch vụ y tế tiếp tục được siết chặt. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra việc quảng cáo không đúng nội dung được cấp phép hoặc quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ kiểm tra việc công khai giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề cũng như việc cập nhật dữ liệu cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề trên Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được phát hiện sau kiểm tra, đồng thời buộc các cơ sở liên quan khắc phục ngay các tồn tại, sai phạm và thực hiện đầy đủ các kết luận của cơ quan quản lý.

Để nâng cao hiệu quả giám sát, Sở Y tế các địa phương được đề nghị phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm.

Song song với hoạt động thanh tra, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành nghề y, dược; hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu của cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề lên hệ thống quản lý quốc gia.

Các địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về khám chữa bệnh, công khai đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh để người dân thuận tiện cung cấp thông tin về các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Theo Bộ Y tế, việc siết chặt hậu kiểm và quản lý hành nghề nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh, đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khám chữa bệnh trên cả nước.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 23 đến 29/5, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn với tổng số tiền 201 triệu đồng.