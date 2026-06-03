Đào móng khiến nhà hàng xóm nứt toác, nguy cơ sập đổ

(VTC News) -

Khoảng 8h30 ngày 3/6, tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng khiến một căn nhà liền kề bị nứt, nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vào thời điểm trên, công trình nhà dân của gia đình ông Nguyễn Văn C. (số nhà 31) đang đào móng để thi công xây dựng. Do ảnh hưởng từ việc múc đất sâu, căn nhà số 33 đường Thánh Thiên nằm liền kề (cửa hàng kinh doanh giày dép, túi xách của bà Nguyễn Thị Nh.) bị sụt lún nghiêm trọng.

Hiện trường ngôi nhà bị nghiêng do nhà bên cạnh đào móng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần mặt tiền và toàn bộ mảng tường lớn của ngôi nhà số 33 xuất hiện nhiều vết nứt xé toác, kết cấu bê tông bị bong vỡ, gãy sập cục bộ. Toàn bộ công trình bị biến dạng và nghiêng hẳn sang phía hố móng đang đào, chực chờ đổ sập.

Theo bà Nh., gia đình mới mua ngôi nhà số 33 và sửa chữa, chuẩn bị về ở thì gặp sự cố trên.

Lúc sự cố xảy ra, trong nhà chứa lượng lớn hàng hóa và tài sản giá trị. Rất may, thời điểm này không có người bên trong nên không xảy ra thương vong về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm và phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng thời, chính quyền địa phương làm việc với chủ đầu tư công trình đang thi công và hộ dân bị ảnh hưởng để thống nhất phương án khắc phục.

Cơ quan chức năng phong tỏa, di dời khẩn cấp 10 hộ dân.

Qua rà soát ban đầu, ngoài ngôi nhà bị nghiêng, khoảng 10 hộ dân lân cận cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Phường Bắc Giang đã di dời khẩn cấp các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn đến khi sự cố được giải quyết triệt để.

Theo chính quyền địa phương, chủ công trình đã liên hệ đơn vị thi công tháo dỡ và dự kiến hoàn thành trong ngày 3/6 nhằm sớm ổn định tình hình, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.