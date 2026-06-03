Thủ tướng: Chủ động kịch bản ứng phó, xây dựng 'tấm đệm giảm sốc' cho nền kinh tế

(VTC News) -

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm rất nặng nề trong bối cảnh phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh về công tác hoàn thiện thể chế, Thủ tướng lưu ý việc lên kế hoạch chi tiết để xây dựng nội dung chuẩn bị báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, nhất là các các dự thảo luật rất quan trọng: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Bên cạnh đó là việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Làm tốt công tác đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động và lắng nghe, lấy ý kiến khi xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Các bộ ngành cũng cần nhanh chóng xây dựng và ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tiến hành tái cấu trúc các thủ tục hành chính phù hợp môi trường số, hoàn thành trong tháng 6.

Thủ tướng cho biết đến nay đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, 10 quy hoạch ngành và 6 quy hoạch vùng kinh tế - xã hội; còn quy hoạch đất quốc gia điều chỉnh chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền.

"25/34 quy hoạch tỉnh/thành đã hoàn thành, còn 8 địa phương phải hoàn thành trong quý 2; riêng quy hoạch tổng thể TP.HCM theo Nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua phải hoàn thành trong tháng 11", Thủ tướng thông tin.

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Nhà nước phải xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội. Phối hợp cùng Bộ Tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh.

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế; tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và xử lý vướng mắc cho các dự án lớn...

Về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

Thủ tướng nêu rõ, về một số chức năng hiện đang giao thoa, việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công Thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế, quản lý các doanh nghiệp Nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn… Bộ Nội vụ chủ trì, chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhóm nhiệm vụ phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Công Thương phải làm rất tốt công tác truyền thông chính sách. Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, công trình phục vụ năm APEC 2027.

Về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ trong tháng 6 hoàn thành rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp, khai thác hiệu quả, liên thông các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược; xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, nghiệm thu theo kết quả đầu ra.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc việc kết nối, đồng bộ 5/12 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu còn lại về Trung tâm dữ liệu quốc gia (hoàn thành trong năm 2026); Vận hành thông suốt, hiệu quả hệ thống điều phối chung giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Các Phó Thủ tướng tham dự phiên họp. (Ảnh: VGP)

Về phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026; tập trung cho chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao; khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thành các trường nội trú liên cấp biên giới bảo đảm tiết kiệm, phù hợp nhu cầu, tránh lãng phí.

Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho Nhân dân hiện nay và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí, đề xuất giải pháp điều trị bệnh cho Nhân dân sau khám bệnh. Xây dựng, trình cấp thẩm quyền quy định về quản lý hệ thống phân phối thuốc (hoàn thành trong tháng 6). Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, cuối quý 2/2026 phải đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Đề án về phát triển công nghiệp nội dung số, Đề án "Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên phát triển mới"; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và xã hội về các vấn đề lớn...