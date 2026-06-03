Dân văn phòng khổ sở vì đau cổ vai gáy, bác sĩ chỉ cách giảm đau hiệu quả

(VTC News) -

Mỗi sáng thức dậy, chị N.T.H. (40 tuổi, Hà Nội) bắt đầu ngày mới bằng cảm giác đau mỏi vùng cổ vai gáy. Là nhân viên văn phòng, công việc của chị gắn liền với máy tính và điện thoại từ sáng đến tối.

Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, nhưng theo thời gian tình trạng ngày càng nặng hơn. Cổ cứng, khó xoay đầu, đau mỏi kéo dài khiến chị thường xuyên mất tập trung trong công việc.

“Tôi đi khám ở nhiều nơi, dùng thuốc, dán cao và tập luyện nhưng chỉ đỡ được một thời gian ngắn rồi lại tái phát. Có lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì những cơn đau cứ đeo bám dai dẳng”, chị H. chia sẻ.

Đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai các bác sĩ chỉ định điều trị cho chị bằng xoa bóp bấm huyệt kết hợp châm cứu trong giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục cấy chỉ để duy trì hiệu quả và hạn chế tái phát.

Chỉ sau khoảng hai tuần điều trị, các cơn đau giảm rõ rệt, vùng cổ vai gáy trở nên linh hoạt hơn, việc xoay đầu không còn khó khăn như trước.

Chị H được BSCKII Nguyễn Phương Đông, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện xoa bóp bấm huyệt

Theo BSCKII Nguyễn Phương Đông, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, đau cổ vai gáy là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay.

Bệnh thường gặp ở nhân viên văn phòng, người thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại hoặc phải duy trì một tư thế trong thời gian dài.

Ngoài ra, tình trạng này còn có thể liên quan đến thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, chấn thương vùng cổ vai gáy, tập luyện sai cách hoặc nhiễm lạnh kéo dài.

Các biểu hiện thường gặp gồm đau vùng cổ vai gáy, đau tăng khi ngồi lâu hoặc vận động cổ, cảm giác cứng cổ, hạn chế quay đầu. Một số trường hợp đau lan xuống vai, cánh tay, kèm theo tê bì ngón tay, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, đau cổ vai gáy không phải lúc nào cũng đơn thuần là bệnh lý cơ xương khớp. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác như tổn thương cột sống, bệnh lý thần kinh, rối loạn nội tiết hoặc thậm chí là khối u. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa để xác định chính xác nguyên nhân trước khi điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ đau cổ vai gáy, người dân cần duy trì tư thế làm việc đúng, tránh ngồi liên tục nhiều giờ trước máy tính.

Sau mỗi 45-60 phút làm việc nên đứng dậy vận động, thực hiện các động tác kéo giãn cơ vùng cổ, vai và lưng.

Bên cạnh đó, cần duy trì tập luyện thể dục thường xuyên, giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, lựa chọn gối ngủ phù hợp và hạn chế sử dụng điện thoại trong thời gian dài với tư thế cúi đầu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu đau kéo dài, tê bì tay chân hoặc hạn chế vận động vùng cổ, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển thành mạn tính, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.