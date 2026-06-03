'Vay mua nhà trên kênh số' của VietinBank được vinh danh tại Sao Khuê 2026

(VTC News) -

Ngày 28/5/2026, tại lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2026 do Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, “Hành trình vay mua nhà trên kênh số” của VietinBank đã được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và lần đầu được ghi danh trên bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một sản phẩm công nghệ, mà còn là minh chứng cho nỗ lực đổi mới sáng tạo và định hướng khách hàng là trung tâm trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện ngày càng trở thành ưu tiên của khách hàng. Đặc biệt với vay mua nhà - một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất của mỗi người - khách hàng không chỉ cần nguồn vốn phù hợp mà còn mong muốn có một hành trình tiếp cận, vay vốn với trải nghiệm đơn giản, liền mạch và dễ dàng hơn.

Nắm bắt xu hướng đó, VietinBank đã phát triển “Hành trình vay mua nhà trên kênh số” tích hợp trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Giải pháp giúp biến những thủ tục vay vốn vốn phức tạp thành một trải nghiệm số hóa hiện đại, nơi khách hàng có thể từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Bà Quách Thị Thúy Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm, Khối Ngân hàng Bán lẻ - đại diện VietinBank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Khi vay mua nhà cần được “số hóa”

Trước đây, vay mua nhà thường gắn liền với nhiều thủ tục giấy tờ, thời gian xử lý kéo dài và việc khách hàng phải nhiều lần đến ngân hàng để hoàn thiện hồ sơ đã khiến không ít người gặp khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin khoản vay, tính toán khả năng tài chính hay theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

Trong khi đó, với thế hệ khách hàng trẻ ngày càng ưu tiên trải nghiệm số, mọi thao tác đều có thể thực hiện nhanh chóng trên nền tảng trực tuyến, từ tìm kiếm thông tin, đăng ký dịch vụ cho tới cập nhật trạng thái hồ sơ theo thời gian thực.

Giải pháp vay mua nhà trên kênh số của VietinBank được thiết kế dựa trên mục tiêu mang đến trải nghiệm số toàn diện, liền mạch và cá nhân hóa cho khách hàng.

Không chỉ số hóa quy trình đăng ký vay, giải pháp sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và các tiện ích thông minh cho khách hàng trong toàn bộ hành trình vay mua nhà từ tạo yêu cầu vay, giải ngân online ngay trên iPay, nhận kết quả phê duyệt trước trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp,…

Thông qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể tìm kiếm thông tin bất động sản, tính toán khoản vay, đăng ký nhu cầu vay vốn, tải hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ xử lý mọi lúc, mọi nơi. Toàn bộ quy trình vay vốn được thiết kế theo hướng đơn giản hóa, trực quan, minh bạch và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Trải nghiệm liền mạch từ tìm nhà đến giải ngân

Điểm nổi bật của giải pháp nằm ở khả năng xây dựng hành trình trải nghiệm khép kín cho khách hàng trên nền tảng số.

Ngay từ bước đầu tiên, khách hàng đã có thể tiếp cận các thông tin phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Hệ thống tích hợp công cụ tính toán khoản vay thông minh, giúp người dùng dễ dàng ước tính số tiền vay, khoản trả góp hàng tháng, thời hạn vay và lãi suất dự kiến. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động hoạch định tài chính trước khi đưa ra quyết định mua nhà.

Sau khi lựa chọn được phương án phù hợp, khách hàng có thể đăng ký vay trực tiếp trên ứng dụng iPay mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến quầy giao dịch nhiều lần. Hồ sơ được số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu giấy tờ thủ công và nâng cao tính minh bạch trong toàn bộ quá trình vay vốn.

Một trong những điểm khác biệt của giải pháp là khả năng theo dõi trạng thái hồ sơ theo thời gian thực. Thay vì phải liên hệ nhiều lần để cập nhật tiến độ, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin ngay trên ứng dụng, từ bước tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cho tới phê duyệt khoản vay.

Sự chủ động và minh bạch này góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tạo cảm giác an tâm trong suốt hành trình khách hàng vay mua nhà.

An cư lạc nghiệp - Hiện thực hóa ước mơ chỉ với vài chạm

Việc “Hành trình vay mua nhà trên kênh số” được vinh danh tại Sao Khuê 2026 cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn đối với một giải pháp số hướng đến khách hàng trong chiến lược chuyển đổi số của VietinBank. Đây là dấu mốc quan trọng, là động lực để VietinBank tiếp tục đổi mới và phát triển các giải pháp tài chính số thông minh hơn trong tương lai.

Không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, giải pháp của VietinBank còn mang giá trị nhân văn khi đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm áp lực thủ tục và chủ động hơn trong kế hoạch tài chính của mình.

Thông điệp “Chạm iPay, có nhà ngay - Hiện thực hóa ước mơ chỉ với vài chạm” không chỉ là khẩu hiệu truyền thông mà còn thể hiện cam kết của VietinBank trong việc mang đến những giải pháp tài chính số hiện đại, an toàn và thuận tiện cho khách hàng.

“Hành trình vay mua nhà trên kênh số” không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là bước tiến trong hành trình xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện của VietinBank, nơi khách hàng có thể “chạm” tới giấc mơ an cư bằng những trải nghiệm số hiện đại và liền mạch.

Quý khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về các dự án bất động sản, chủ động tính toán khoản vay và đăng ký tư vấn online mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile chỉ với 3 bước:

Bước 1: Truy cập tính năng Đăng ký tư vấn hoặc Đăng ký vay (từ mục Dịch vụ vay & Tín dụng - Vay mua nhà).

Bước 2: Cung cấp thông tin đăng ký vay/đăng ký tư vấn.

Bước 3: Xác nhận thông tin và hoàn tất đăng ký.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1900 558 868 hoặc Email contact@vietinbank.vn.