Ai không nên ăn hạt chia?

(VTC News) -

Tác dụng của hạt chia với sức khoẻ

Hạt chia hình dạng giống hạt vừng, thường phải ngâm nước trước khi sử dụng, tính trương nở rất cao. Ăn hạt chia đúng cách bạn sẽ có được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo Epochtimes, bạn sẽ nhận được 5 tác dụng khi ăn hạt chia đúng cách mỗi ngày.

Cung cấp omega-3, bảo vệ tim mạch

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) Thái Nghi Phương tại Trung tâm tư vấn dinh dưỡng Keyi cho biết, hạt chia chứa nhiều axit alpha-linolenic, loại axit béo omega-3.

Axit béo omega-3 tác dụng chống viêm và có thể làm chậm quá trình viêm mãn tính trong cơ thể con người. Chúng cũng có thể giúp hạ huyết áp, ngăn ngừa đông máu, bảo vệ hệ thống tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ.

Axit béo omega-3 được chuyển hóa thành EPA và DHA trong cơ thể con người giúp hệ tuần hoàn thông suốt, còn DHA có thể cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, axit béo omega-3 nguồn gốc từ thực vật không được chuyển hóa hiệu quả như dầu cá. Vì vậy, nếu có nhu cầu cải thiện trí nhớ, chuyên gia Thái Nghi Phương khuyên nên dùng dầu cá.

Kiểm soát đường huyết và cholesterol

Hạt chia chứa nhiều chất xơ. Một thìa cà phê nhỏ, khoảng 5 gam hạt chia chưa ngâm sẽ có hàm lượng chất xơ tương đương với một đĩa bắp cải nhỏ khoảng 100 gam.

Phần lớn chất xơ trong hạt chia là chất xơ hòa tan trong nước nên khi hạt chia hút nước sẽ trương nở và chuyển thành dạng đặc như thạch. Chất xơ hòa tan trong nước có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn, giảm sự hấp thu cholesterol trong ruột và bài tiết cholesterol xấu.

Giúp chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư

Nhiều gốc tự do trong cơ thể có thể làm tổn thương các tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh. Những chất dinh dưỡng chống oxy hóa trong hạt chia có thể làm giảm tác hại do các gốc tự do gây ra, và đạt được mục đích chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư.

Tốt cho xương

Hạt chia rất giàu chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của xương như canxi và magiê. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung đủ canxi và magie giúp duy trì mật độ xương tốt. Canxi và magie còn giúp hạ huyết áp, thư giãn cơ bắp, ổn định tinh thần, chuyển hóa tryptophan thành melatonin, từ đó giúp dễ ngủ.

Giảm cân

Hạt chia giàu chất xơ và protein, đây là hai chất giúp giảm cân hiệu quả. Loại hạt này giúp bạn no lâu, lượng calo thấp nên bạn có thể giảm ăn vặt hoặc ăn các thực phẩm giàu năng lượng, từ đó đạt hiệu quả kiểm soát được cân nặng.

Hạt chia rất tốt cho sức khoẻ nhưng không phù hợp với một số người

Ai không nên ăn hạt chia?

Hạt chia tuy mang lại nhiều lợi ích đối với sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn TSH cho biết, những nhóm người dưới đây cần lưu ý khi ăn hạt chia.

- Người bị dị ứng với hạt chia:Đã có những trường hợp phàn nàn về việc bị các triệu chứng giống như dị ứng sau khi ăn hạt chia. Các triệu chứng như phát ban trên da, ho, khó thở, nôn mửa và nổi mề đay… có thể xảy ra nếu bạn bị dị ứng với hạt chia. Trong trường hợp này, cần phải được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Một số người có thể không dung nạp hạt chia.

- Bệnh tiểu đường: Hạt chia giúp điều chỉnh lượng đường trong máu trong cơ thể, giúp duy trì lượng đường ổn định. Tuy nhiên, đối với người bệnh tiểu đường và đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm hạt chia vào chế độ ăn uống.

Ăn hạt chia thường xuyên có thể khiến lượng đường trong máu giảm, làm trầm trọng vấn đề sức khỏe hiện tại của người bệnh.

- Huyết áp cao:Mặc dù hạt chia tác dụng tốt với huyết áp, nhưng những người bị tăng huyết áp đang dùng thuốc, nên thận trọng trước khi ăn hạt chia thường xuyên (do có thể gây ra huyết áp thấp). Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ xem hạt chia có hiệu quả với bạn hay không.

- Người có các vấn đề về tiêu hóa:Hạt chia chứa nhiều chất xơ, là lựa chọn thực phẩm tốt cho những người bị táo bón và các vấn đề liên quan đến dạ dày khác. Tuy nhiên, tiêu thụ hạt chia với số lượng lớn có thể gây khó tiêu do lượng chất xơ nạp vào quá nhiều. Khi cơ thể dư thừa chất xơ, có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc đau bụng.

Bất cứ thứ gì dùng quá nhiều đều sẽ gây ra tác dụng phụ. Đây là lý do tại sao nên tiêu thụ hạt chia với lượng vừa phải để tránh mọi nguy cơ có thể xảy ra đối với các vấn đề sức khỏe.

Đối với những người có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hoặc sẵn có, đang dùng thuốc… nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ hạt chia để dùng đúng liều, đúng cách và an toàn cho sức khỏe.