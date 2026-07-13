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Chủ doanh nghiệp ca nô lật ở Phú Quốc: Mong xoa dịu nỗi đau gia đình nạn nhân Chủ doanh nghiệp có ca nô bị lật cho biết tai nạn là không ai mong muốn, công ty đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, mong giảm bớt đau buồn của gia đình các nạn nhân.

ACV đề xuất cơ chế vận hành đặc thù tại sân bay Long Thành Để kịp đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12/2026, ACV đề xuất cơ chế đặc thù cho phép vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục xử lý các khiếm khuyết.

Trước giờ chốt đăng ký nguyện vọng 14/7: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ thế sao? Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm quy chế thi vẫn được đăng ký, xét tuyển như bình thường.

Cách làm sạch quần bò mà không cần giặt Các mẹo làm sạch quần bò không cần giặt giúp bạn giữ chiếc quần yêu thích lâu bạc màu, mất dáng.

TP.HCM tiếp nhận phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai chương trình phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ cho thân nhân, góp phần lưu giữ ký ức và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hà Trần tiết lộ lý do nhiều năm không dám hát 'Mẹ tôi' của Trần Tiến Nữ ca sĩ Hà Trần chia sẻ về ca khúc ''Mẹ tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động trong đêm nhạc ở Hà Nội.

Ăn hạt mít luộc có tác dụng gì? Không chỉ quả mít mà hạt mít cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vậy ăn hạt mít luộc có tác dụng gì?

Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung mới nhất hôm nay - XSMT 13/7/2026 Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 13/7/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi kết quả XSMT mới nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026 - XSPY 13/7 XSPY 13/7, trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026, xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 13/7/2026, xổ số Phú Yên 13/7.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026 - XSTTH 13/7 XSTTH 13/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026, xổ số Huế thứ Hai ngày 13/7/2026, KQXSTTH 13/7.

Concert ở Hà Nội ngập rác, khán giả bì bõm lội bùn Concert Những Thành phố mơ màng Summer 2026 gây tranh cãi khi khán giả phải lội bùn, khu vực tổ chức ngập rác, trải nghiệm bị chê không xứng giá vé.

Quyết định đột phá trong phòng mổ, cứu bệnh nhân cận kề 'cửa tử' Đối mặt với một trong những cấp cứu tim mạch nguy hiểm nhất, một quyết định đột phá của các bác sĩ Vinmec Times City đã giúp người bệnh giữ được mạng sống.

Đỗ lớp 10 chưa hết lo, phụ huynh đau đầu chọn tổ hợp môn học cho con Chọn tổ hợp môn học sau khi đỗ lớp 10 đang trở thành nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh bởi quyết định này có thể ảnh hưởng đến cơ hội xét tuyển đại học.

Vì sao Phúc Thịnh và Thư Lâm được chọn thí điểm 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'? UBND TP Hà Nội chọn Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" nhờ lợi thế về quy hoạch, hạ tầng, quỹ đất và tiềm năng phát triển.