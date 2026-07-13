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Xuất bản ngày 13/07/2026 03:33 PM
Xuất bản ngày 13/07/2026 03:33 PM

ACV đề xuất cơ chế vận hành đặc thù tại sân bay Long Thành

(VTC News) -

Để kịp đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12/2026, ACV đề xuất cơ chế đặc thù cho phép vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục xử lý các khiếm khuyết.

VTC News
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