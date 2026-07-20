Chủ tịch xã ở Thanh Hoá bị bắt do liên quan đến đường dây cá độ bóng đá

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News chiều 20/7, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thiệu Toán, xác nhận, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Thiệu Toán, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa để xin ý kiến chỉ đạo và triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương không bị gián đoạn.

Đồng thời, trong ngày 20/7, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về phương án giao một Phó Chủ tịch UBND xã tạm thời phụ trách, điều hành các công việc chuyên môn của UBND xã trong thời gian ông Trịnh Đức Hùng bị tạm giam nhằm duy trì hoạt động ổn định của bộ máy hành chính, bảo đảm việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán trước khi bị khởi tố, bắt giam

Chia sẻ thêm về quá trình công tác của ông Hùng trước khi bị bắt, ông Bùi Trung Hiếu cho biết, ông Hùng không có biểu hiện bất thường về tâm lý hay công việc. Hằng ngày ông Hùng vẫn đến cơ quan làm việc, điều hành các hoạt động của UBND xã Thiệu Toán như bình thường.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện đường dây tổ chức cá độ bóng đá do Đinh Viết Hoàng và Huỳnh Tấn Tài (trú tại TP Huế) thiết lập thông qua việc đặt hạn mức 11 tài khoản đại lý cấp 2.

Tài khoản này sau đó được chia nhỏ xuống cấp 3 cho người khác sử dụng với hạn mức lên đến 10.000 USD. Đường dây này lan rộng ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông qua một người khác và lôi kéo các đối tượng Đỗ Xuân Tùng, Doãn Văn Sơn, Phạm Tuấn Anh (trú tại xã Cẩm Thủy và xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá) tham gia sát phạt với số tiền trên 5 triệu đồng mỗi trận.

Ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 người tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cầm đầu là Nguyễn Thiện Bình, thông qua mạng Internet, mua tài khoản cấp độ “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá nhằm mục đích cấp tài khoản Member cho các con bạc.

Bình cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (tỷ giá 100.000đ/1 USD) và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.