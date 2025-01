ABBANK có tân Tổng giám đốc

(VTC News) -

Ông Phạm Duy Hiếu được bổ nhiệm từ ngày 1/1 với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị.

Ông Hiếu, sinh năm 1978, tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng - Đại học Kinh tế Quốc dân, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Trước đây, ông Hiếu cũng từng tham gia điều hành ABBANK trong các giai đoạn khác nhau. Từ ngày 10/8/2023 ông giữ vị trí Phó Tổng giám đốc, người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBANK.

Bên cạnh việc công tác tại ABBANK, ông Hiếu cũng từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tổ chức như: Vietcombank Leasing, VietABank; VNDirect; Sabeco Fund Management, IPA Investment, Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF).

Với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và phát triển nguồn nhân lực, ông Hiếu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến tích cực và bứt phá mạnh mẽ cho ABBANK.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản của ABBANK tăng nhẹ 1% so với đầu năm lên gần 164.200 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2024, ABBank ghi nhận lãi trước thuế gần 239 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 1.000 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm, ABBANK còn cách khá xa khi mới thực hiện được 24% sau 3 quý.

Theo giải trình của ABBANK, lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng do ngân hàng này tăng cường trích lập dự phòng theo diễn biến thực tế cũng như bối cảnh chung về tổng cầu thị trường bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng của thiên tai.