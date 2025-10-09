Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây tranh cãi

(VTC News) -

Những ngày qua, hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm bàn tán khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025. Sau ồn ào "vạ miệng", khán giả một lần nữa bày tỏ sự thất vọng với đại diện Việt Nam khi cô để lộ hạn chế về ngoại ngữ.

Cụ thể, Yến Nhi nhận được câu hỏi phỏng vấn từ người đẹp Philippines: "Bạn thích phần thi nào nhất trong cuộc thi?". Lúc này, nàng hậu sinh năm 2004 rất tự tin nói: "Tôi thích công viên nước. Tôi rất hào hứng khi được có mặt ở đây". Trước câu trả lời của Yến Nhi, đại diện Philippines khá bất ngờ rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Đoạn phỏng vấn lạc đề của Yến Nhi nhanh chóng khiến fan sắc đẹp thất vọng. Nhiều người cho rằng với câu hỏi cùng những từ vựng đơn giản mà trả lời lạc quẻ là điều khó thông cảm.

Màn phỏng vấn gây tranh cãi của Yến Nhi.

Đây cũng không phải lần đầu Yến Nhi để lộ điểm yếu trong phần giao tiếp, khả năng nói tiếng Anh. Trước đó, trong buổi gặp gỡ Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil, cùng đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza, Yến Nhi được yêu cầu giới thiệu bản thân và chia sẻ về sở thích. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2004 tỏ ra bối rối, phát âm không rõ ràng và phải nhờ thí sinh bên cạnh giúp hiểu nội dung câu hỏi.

Khi được hỏi “What is your hobby in your country?” (Sở thích của bạn ở quê nhà là gì?), cô liên tục bối rối, không hiểu câu hỏi và trả lời ngắn gọn, không đi đúng trọng tâm. Sau đó, người đẹp thừa nhận do "khả năng Tiếng Anh chưa tốt".

Hoa hậu Yến Nhi thừa nhận khả năng tiếng Anh chưa tốt.

Những ngày qua, Yến Nhi vẫn liên tục cập nhật hoạt động tại cuộc thi. Cô vui vẻ chụp ảnh, tương tác với các thí sinh khác, song người đẹp tạm ngừng việc livestream (phát sóng trực tuyến).

Một tình cảnh đáng lo chính là hạng mục bình chọn Miss Popular Vote - giải thưởng phụ quan trọng nhất của cuộc thi đã khởi động. Đây cũng là hạng mục bình chọn có phí nên thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ giúp chủ tịch cuộc thi dễ dàng đánh giá mức độ ảnh hưởng của cô gái đó tại quê nhà. Tỷ lệ bình chọn của Yến Nhi vẫn đang là 0%.

Mặc dù vậy, ở hạng mục Country’s Power of the Year, hình ảnh của Yến Nhi đang nằm trong top thí sinh có nhiều tương tác nhất cuộc thi khi nhận được gần 60 nghìn lượt yêu thích. Thí sinh chiến thắng giải thưởng này sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 chung kết.

Hình ảnh của Yến Nhi nhận được tương tác lớn ở hạng mục Country’s Power of the Year.

Nguyễn Thị Yến Nhi lên đường tham dự Miss Grand International 2025 với sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Cô thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp, giữ được năng lượng tốt trong ngày đầu nhập cuộc. Tuy nhiên chỉ trải qua vài ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tiếp xuống phong độ.

Ngoài để lộ khả năng ngoại ngữ yếu, Yến Nhi còn khiến khán giả không hài lòng với cách ăn nói trống không, hay đùa giỡn. Gần đây nhất, cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Đại diện Việt Nam phải đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới. Dù vậy làn sóng chỉ trích với cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sắp tới, nàng hậu sẽ trải qua các phần thi phụ gồm trình diễn bikini, phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc trước khi bước vào bán kết vào ngày 15/10 và chung kết diễn ra vào 18/10.