9 tháng đầu năm, GRDP Ninh Thuận lọt top 4 khu vực

(VTC News) -

Chiều 4/10, tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội quý III/2024, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 20.662 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.540 tỷ đồng, bằng 88,5% kế hoạch năm, tăng 29,2% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.762 tỷ đồng, tăng 2,5 % so cùng kỳ, đạt 60,1% kế hoạch.

"Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng mưa lũ, hạn hán cục bộ trên địa bàn đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Dù khó khăn nhưng 9 tháng đầu năm, Ninh Thuận đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ", ông Nguyễn Long Biên chia sẻ tại họp báo.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - phát biểu tại buổi họp báo.

Cụ thể, ngành du lịch Ninh Thuận thu hút 3.204 ngàn lượt khách, đạt 100,1% kế hoạch và tăng 20%. Trong đó, khách trong nước 3.117 nghìn lượt, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 18%; khách quốc tế 87 nghìn lượt, đạt 87%, tăng 3 lần. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 3.662 tỷ đồng, tăng 68,8% so cùng kỳ.

Bênh cạnh đó, Ninh Thuận triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Đến ngày 30/9, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 1.731 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 55,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Công tác thu hút đầu tư các thành phần kinh tế được đổi mới, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư các ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá, có lợi thế của tỉnh, các dự án thứ cấp trong khu, cụm công nghiệp. 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh Ninh Thuận cấp quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 64 dự án/51.514 tỷ đồng.

Ngành du lịch Ninh Thuận đã vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm.

Ngoài ra, UBND tỉnh quan tâm triển khai có hiệu quả các chính sách để hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhờ đó hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn có tín hiệu phục hồi, có 331 doanh nghiệp thành lập mới/4.162 tỷ đồng, tăng 0,61% số doanh nghiệp (331/329 DN); có 114 doanh nghiệp mở rộng kinh doanh với số vốn đăng ký bổ sung thêm 3.599,8 tỷ đồng, tăng 1,98 lần so cùng kỳ.

Cũng theo ông Nguyễn Long Biên, sắp tới, toàn tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch năm 2024.

Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt 03 khâu đột phá theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và 06 ngành lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng về thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư công, năng lượng, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế đô thị;

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực như: Đá xây dựng, xi măng, hạt điều, tôm đông lạnh, bia...;

Hoàn thành phê duyệt các Quy hoạch phân khu Khu vực điện khí LNG, Kho xăng dầu và khu vực Mũi Sừng Trâu;

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án thành lập Trung tâm Công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận.

Đồng thời, tăng tốc việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhất là tiến độ các công trình trọng điểm.

Toàn cảnh TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

"Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm là thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.