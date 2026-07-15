Tây Hồ Tây, Thủ Thiêm và Bắc sông Cấm: Ba cực tăng trưởng, một quy luật đầu tư

(VTC News) -

Đi theo quy luật này, Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên đang trở thành lựa chọn của những nhà đầu tư muốn nắm giữ cơ hội và vị thế dẫn dắt trước khi giá trị được thị trường định hình.

Giá trị luôn đến trước khi đô thị hoàn thiện

Điều chỉnh quy hoạch Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đang mở ra tương lai phát triển dài hạn cho khu vực Bắc sông Cấm. Trục sông Cấm được xác định là trục cảnh quan trung tâm, kết nối khu đô thị mới với khu vực đô thị hiện hữu phía Nam Hải Phòng, tạo sự cân bằng và liên thông không gian phát triển.

Bên cạnh việc bố trí trụ sở Trung tâm chính trị - hành chính mới tại Thủy Nguyên, quy hoạch cũng xác định Bắc sông Cấm là mắt xích quan trọng trong tứ giác phát triển kinh tế của Hải Phòng, gắn kết với các khu kinh tế lớn như Đình Vũ - Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía Nam và khu vực phía Bắc thành phố.

Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư, từ các tuyến đường trục chính, cầu qua sông Cấm, đến kết nối với cao tốc và mạng lưới logistics.

Quy hoạch Bắc sông Cấm đưa đảo Vũ Yên trở thành trung tâm trong lòng trung tâm phát triển mới của Hải Phòng.

Giống như những gì từng diễn ra tại Thủ Thiêm hay Tây Hồ Tây, khi quy hoạch mở ra các cực tăng trưởng mới, giá trị bất động sản sẽ được thúc đẩy.

Từ một bán đảo, Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế mới của TP.HCM sau khi hạ tầng và các công trình trọng điểm lần lượt được triển khai. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá căn hộ tại Thủ Thiêm liên tục thay đổi, trong vòng một năm qua đã tăng gần 30% và cao gấp hơn 3 lần so với cách đây 5 năm.

Tương tự tại Tây Hồ Tây (Hà Nội) sau định hướng trở thành trung tâm hành chính, ngoại giao mới, từ vùng đất ven đô, khu vực từng bước trở thành một trong những địa chỉ có giá trị bất động sản cao bậc nhất ở Thủ đô. Nhiều sản phẩm thấp tầng ven Hồ Tây được giao dịch ở mức hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên tới gần 2 tỷ đồng/m².

Vũ Yên - tâm điểm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Hải Phòng

Quy hoạch Bắc sông Cấm đã làm thay đổi vị trí, tầm vóc và giá trị của đảo Vũ Yên cùng Vinhomes Royal Island. Từ địa thế biệt lập, đô thị đảo trở thành tọa độ đắc địa khi chỉ cách lõi nội đô 5 phút di chuyển qua cầu Hoàng Gia và 10 phút tới trung tâm hành chính mới qua cầu Vũ Yên I.

Nơi đây là giao điểm của các đầu mối giao thông liên vùng và quốc tế. Trong đó, cầu Nguyễn Trãi cùng tuyến Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) sẽ tiếp tục mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm, kết nối nhanh Vũ Yên với trung tâm hiện hữu, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, sân bay Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và hệ thống khu công nghiệp trọng điểm.

Về lâu dài, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ liên thông cảng Lạch Huyện với hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và mạng lưới đường sắt liên vận quốc tế, đưa Hải Phòng lên một vị thế cao hơn trên bản đồ kinh tế khu vực.

Đón đầu xu thế đó, Vinhomes Royal Island không chỉ là đại đô thị để an cư mà còn được định vị như trung tâm sống, nghỉ dưỡng và giao thương mới của Hải Phòng, đồng thời là điểm kết nối giữa thị trường nội địa với các hành lang kinh tế quốc tế.

Thủ phủ của giới tinh hoa đã hình thành với các căn biệt thự xa hoa, tiện ích cao cấp đi vào vận hành.

Trên quy mô 887ha, Vinhomes Royal Island được quy hoạch vượt trội theo mô hình của những đảo tỷ phú xa hoa với 3 mặt giáp sông xanh hiền hòa.

Những căn biệt thự sở hữu biển xanh, vườn riêng sau nhà và kiến trúc hoa lệ. Không gian sống biệt lập, riêng tư nhưng chỉ vài bước chân, cư dân đã chạm đến mọi tiện ích quốc tế đã đi vào vận hành. Sân golf 36 hố, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, VinWonders và Safari, quảng trường châu Âu, bến du thuyền, phố đi bộ ven sông… mang đến những đặc quyền hiếm có.

Các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và âm nhạc diễn ra thường xuyên tạo nên điểm đến sôi động suốt bốn mùa, thu hút đông đảo du khách. Song song, cộng đồng cư dân là doanh nhân, chuyên gia và người thành đạt cũng ngày càng lớn mạnh, góp phần hình thành một môi trường sống văn minh và mở rộng những giá trị kết nối.

Vinhomes Royal Island trở thành điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch, hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân đã giúp Vinhomes Royal Island bước qua giai đoạn “đô thị trên bản vẽ” để trở thành một điểm đến an cư, đầu tư hàng đầu Hải Phòng.

Từ quy luật của Tây Hồ Tây và Thủ Thiêm có thể thấy, cơ hội lớn nhất thường không xuất hiện khi mọi lợi thế đã phản ánh vào giá bán, mà ở thời điểm các động lực phát triển đã hiện hữu nhưng chu kỳ tăng giá vẫn còn ở phía trước.

Bởi vậy, lựa chọn Vinhomes Royal Island hôm nay không đơn thuần là sở hữu một bất động sản cao cấp, mà là nắm giữ vị trí tại tâm điểm của một chu kỳ tăng trưởng mới. Cũng như Thủ Thiêm hay Tây Hồ Tây trước đây, những nhà đầu tư hiện diện sớm luôn là những người hưởng lợi nhiều nhất khi quy hoạch được hiện thực hóa và giá trị của đô thị được xác lập theo thời gian.