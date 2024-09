6 lưu ý khi thi công sàn mái nhà phố

(VTC News) -

Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà bạn cần biết khi thi công sàn mái nhà phố.

Kiểm tra cốp pha sàn mái

Cốp pha là khuôn đúc bê tông, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và giữ vững kết cấu sàn mái. Trước khi đổ bê tông, cần kiểm tra kỹ lưỡng cốp pha để đảm bảo chúng được lắp ráp chắc chắn, không bị hở hoặc lệch. Việc này giúp tránh tình trạng bê tông bị chảy ra ngoài, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Chuẩn bị bề mặt sàn

Bề mặt sàn cần được làm sạch, khô ráo và không có dầu mỡ, bụi bẩn hay rêu mốc. Các vết nứt, lỗ hổng cần được sửa chữa kỹ càng trước khi thi công. Điều này giúp lớp bê tông bám dính tốt hơn và tăng độ bền cho sàn mái.

Ảnh minh họa: Xây dựng Song Phát.

Chọn vật liệu chống thấm

Chống thấm là một yếu tố quan trọng để bảo vệ sàn mái khỏi tác động của thời tiết. Có nhiều loại vật liệu chống thấm như màng chống thấm, sơn chống thấm, và hóa chất chống thấm. Bạn nên chọn loại vật liệu phù hợp với điều kiện của công trình và yêu cầu kỹ thuật. Việc chống thấm đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng thấm dột, bảo vệ kết cấu và kéo dài tuổi thọ của sàn mái.

Quy trình đổ bê tông

Quy trình đổ bê tông cần tuân thủ các bước sau:

Chuẩn bị bê tông: Bê tông cần được trộn đều và đúng tỷ lệ để đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực.

Đổ bê tông: Đổ bê tông từ từ và đều khắp bề mặt sàn, tránh đổ quá nhanh gây hiện tượng phân lớp.

Đầm bê tông: Sử dụng máy đầm để nén chặt bê tông, loại bỏ bọt khí và tăng độ kết dính.

- để bê tông đạt cường độ tối đa.

Kiểm tra và nghiệm thu

Sau khi hoàn thành thi công, cần kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo sàn mái không bị nứt, thấm dột hay có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Việc nghiệm thu cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Chú ý an toàn lao động

An toàn lao động là yếu tố không thể bỏ qua trong quá trình thi công. Công nhân cần được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ và dây an toàn. Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định về an toàn lao động để tránh tai nạn xảy ra3.

Thi công sàn mái nhà phố đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác trong từng công đoạn. Từ việc kiểm tra cốp pha, chuẩn bị bề mặt, chọn vật liệu chống thấm, đến quy trình đổ bê tông và kiểm tra nghiệm thu, tất cả đều cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo chất lượng và độ bền của công trình. Hy vọng những lưu ý trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và kinh nghiệm để thi công sàn mái nhà phố một cách hiệu quả và an toàn.