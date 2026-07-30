(VTC News) -

Năm 2026, Quốc khánh 2/9 rơi vào thứ Tư, tức ngày 21/7 âm lịch. Sau khi Bộ Nội vụ công bố lịch nghỉ lễ, nhiều người lao động băn khoăn liệu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp có áp dụng cho tất cả người lao động hay chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, quy định về tiền lương đối với người lao động nghỉ hoặc làm việc trong dịp lễ cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ai được nghỉ lễ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2026?

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 9441 về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người sử dụng lao động.

Theo thông báo, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định của pháp luật trong dịp Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Để tạo kỳ nghỉ liên tục, cả nước sẽ thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31/8 sang làm bù vào thứ Bảy 22/8. Nhờ việc hoán đổi này kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026.

Công chức, viên chức được nghỉ liên tiếp 5 ngày dịp Quốc khánh 2026.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, lịch nghỉ sẽ có sự khác biệt. Theo quy định, người sử dụng lao động bố trí nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 và lựa chọn thêm một trong hai ngày liền kề là thứ Ba (1/9) hoặc thứ Năm (3/9). Phương án nghỉ phải được doanh nghiệp thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ đồng thời khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động theo phương án tương tự đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khuyến khích các doanh nghiệp có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động nếu điều kiện sản xuất, kinh doanh cho phép.

Điều này có nghĩa là lịch nghỉ lễ của người lao động tại doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào quyết định của từng đơn vị sử dụng lao động. Nếu doanh nghiệp chủ động sắp xếp theo phương án khuyến khích của Bộ Nội vụ, người lao động cũng có thể được nghỉ liên tục từ 4 đến 5 ngày, tương tự khu vực công.

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị vẫn phải bố trí lực lượng trực theo quy định nhằm bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Như vậy, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tiếp được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phương án hoán đổi ngày làm việc. Trong khi đó, người lao động tại doanh nghiệp sẽ nghỉ theo phương án do người sử dụng lao động quyết định và thông báo trước ít nhất 30 ngày, đồng thời vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền lợi về tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người lao động tại doanh nghiệp sẽ nghỉ Quốc khánh 2/9 theo phương án do người sử dụng lao động quyết định. (Ảnh: Đắc Huy)

Người lao động nghỉ 2/9, doanh nghiệp có phải trả lương?

Bên cạnh lịch nghỉ, chế độ tiền lương trong dịp Quốc khánh cũng là nội dung được nhiều người quan tâm. Theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động nghỉ làm theo đúng lịch nghỉ lễ Quốc khánh vẫn được hưởng đủ 100% tiền lương theo hợp đồng lao động.

Trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu người lao động làm việc vào ngày lễ 2/9, người lao động sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ với mức ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ mà người lao động được hưởng. Như vậy, tổng thu nhập trong trường hợp làm việc vào ngày Quốc khánh có thể đạt tới 400% tiền lương của một ngày làm việc bình thường, chưa tính các khoản tiền được cộng thêm nếu làm việc vào ban đêm.

Đối với người lao động làm việc vào ban đêm, ngoài các khoản nêu trên còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc trong ngày làm việc bình thường.

Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm vào ban đêm trong dịp nghỉ lễ, người lao động còn được hưởng thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.