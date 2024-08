(VTC News) -

5 mẫu hồ bơi trong nhà đẹp nhất

Hồ bơi kiểu La Mã: Một thiết kế độc đáo, kết hợp giữa không gian trong nhà và ngoài trời, tạo ra sự khác biệt cho sân vườn gia đình.

Ảnh: Giavatlieuxaydung.com.

Hồ bơi linh hoạt: Thiết kế linh hoạt, cho phép bạn tận hưởng bể bơi cả trong và ngoài nhà.

Ảnh: Giavatlieuxaydung.com.

Hồ bơi độc đáo: Các mẫu hồ bơi với kiến trúc độc đáo, tạo điểm nhấn cho không gian.

Ảnh: Giavatlieuxaydung.com.

Hồ bơi nhìn ra rừng: Kết hợp thiên nhiên xanh, tạo không gian trong lành cho việc thư giãn và vui chơi.

Ảnh: Morehome.

Hồ bơi trong sân hiên: Dành cho những gia đình sống tại các thành phố lớn, tận dụng khoảng đất trống để kiến tạo không gian mát mẻ.

Ảnh: Giavatlieuxaydung.com.

Những lưu ý khi xây hồ bơi trong nhà

Việc sở hữu một hồ bơi trong nhà không chỉ là biểu tượng của sự sang trọng mà còn là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, để có một hồ bơi hoàn hảo, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố.

Thiết kế và quy hoạch: Trước khi bắt tay vào xây dựng, bạn cần lên một bản thiết kế chi tiết. Vị trí đặt hồ bơi, kích thước, hình dáng, hệ thống lọc nước, ánh sáng và thông gió cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo sự hài hòa với kiến trúc tổng thể của ngôi nhà.

Vật liệu: Việc lựa chọn vật liệu xây dựng cũng rất quan trọng. Gạch men, đá tự nhiên là những vật liệu phổ biến được sử dụng để ốp lát hồ bơi. Chúng không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng chống trơn trượt, chịu được hóa chất và dễ vệ sinh. Bên cạnh đó, hệ thống chống thấm phải được thi công kỹ lưỡng để tránh tình trạng thấm nước gây hư hỏng công trình và ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Hệ thống kỹ thuật: Hệ thống lọc nước là yếu tố quyết định đến chất lượng nước trong hồ. Bạn nên chọn các loại máy lọc nước có công suất phù hợp với diện tích hồ. Ngoài ra, hệ thống sưởi và chiếu sáng cũng cần được lắp đặt để đảm bảo bạn có thể sử dụng hồ bơi quanh năm và tạo không gian thư giãn tuyệt vời.

An toàn: An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Sàn xung quanh hồ bơi cần được lát bằng vật liệu chống trơn, cầu thang cần thiết kế chắc chắn và hệ thống báo động phải được lắp đặt để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Chi phí: Chi phí xây dựng hồ bơi trong nhà khá cao, bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, thiết bị và hệ thống kỹ thuật. Bên cạnh đó, chi phí vận hành hồ bơi như điện năng, hóa chất xử lý nước cũng là một khoản đáng kể.

Giấy phép xây dựng: Trước khi bắt đầu xây dựng, bạn cần xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.