35 tuổi phát hiện bị thoát vị đĩa đệm từ 2 dấu hiệu bất thường

Bệnh viện 19-8 Bộ Công an thông tin, Khoa Nội Thần kinh vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 35 tuổi nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội, lan xuống chân phải, tăng dần trong khoảng 2 tháng.

Người bệnh thường xuyên cảm thấy tê bì, như có luồng điện chạy dọc từ đùi xuống cẳng chân, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, phải chống tay khi đứng dậy.

Trước đó, bệnh nhân tự ý dùng thuốc giảm đau tại nhà nhưng không cải thiện. Cơn đau kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm gián đoạn công việc hằng ngày.

Bác sĩ BV 19-8 đang khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng cho thấy tình trạng phồng đĩa đệm L4 - L5 và thoát vị đĩa đệm L5 - S1, chèn ép rễ thần kinh trong ống sống, gây hẹp ống sống ngang mức. Bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có chèn ép rễ thần kinh.

Sau khi đánh giá, các bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc giảm đau, chống viêm, giãn cơ kết hợp tiêm ngoài màng cứng. Chỉ sau 2 ngày, tình trạng đau và tê bì của bệnh nhân giảm rõ rệt, việc đi lại trở nên dễ dàng hơn.

Song song với đó, bệnh nhân được hướng dẫn tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và điều chỉnh tư thế sinh hoạt để hạn chế tái phát. Sau 2 tuần điều trị, mức độ đau giảm trên 80%, cảm giác tê bì biến mất, bệnh nhân có thể sinh hoạt và làm việc gần như bình thường.

Bác sĩ Trần Bảo Ngọc - Khoa Nội Thần kinh khuyến cáo, thoát vị đĩa đệm là bệnh lý cột sống phổ biến, đang có xu hướng trẻ hóa, có thể gây đau lưng, tê bì tay chân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động nếu không điều trị kịp thời.

Những dấu hiệu như đau thắt lưng kéo dài, tê chân như điện giật, không nên chủ quan, cần đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác, tránh tự ý dùng thuốc kéo dài dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Nếu tình trạng chèn ép rễ thần kinh kéo dài, người bệnh có thể phải đối mặt với đau mạn tính, teo cơ, yếu liệt chi, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại và sinh hoạt hằng ngày. Nguy hiểm hơn, một số trường hợp hiếm có thể xuất hiện hội chứng chùm đuôi ngựa với biểu hiện bí tiểu, mất kiểm soát đại tiểu tiện, đòi hỏi phải cấp cứu kịp thời. Bệnh cũng làm suy giảm rõ rệt chất lượng cuộc sống khi gây mất ngủ, căng thẳng, hạn chế khả năng lao động.

Vì vậy, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa các biến chứng nặng nề này.