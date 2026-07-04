Saigon Co.op đưa trải nghiệm khám phá tinh hoa vùng miền vào hành trình mua sắm

(VTC News) -

Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Co.opmart (1996 – 2026), đồng thời là lời tri ân dành cho hàng triệu khách hàng đã đồng hành suốt ba thập kỷ. Qua đó, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng hàng Việt, quảng bá đặc sản địa phương, hỗ trợ hợp tác xã và lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến người tiêu dùng cả nước.

Mỗi siêu thị là một “điểm chạm” tôn vinh 34 sắc màu Việt Nam

Mỗi vùng đất Việt Nam đều sở hữu những sản vật đặc trưng và câu chuyện văn hóa riêng. Tháng 7 này, những sắc màu ấy sẽ cùng hội tụ tại hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên cả nước, mang đến không gian mua sắm đậm bản sắc và ngập tràn không khí lễ hội.

Khách hàng trải nghiệm chế biến các món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng miền và mang thành phẩm về sau khi hoàn thành.

800 điểm bán Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife… sẽ được trang trí rực rỡ, lấy cảm hứng từ 34 tỉnh, thành phố cùng những nét đặc trưng của văn hóa và sản vật Việt Nam. Khách hàng được tiếp cận những sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu cùng nhiều hoạt động hấp dẫn.

Diễn ra trong tháng mừng Ngày Hợp tác xã Quốc tế, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác, kết nối sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp Việt đến đông đảo người tiêu dùng.

Điểm nhấn vào cuối tuần (03 - 05/07 và 10 – 12/07/2026) là chuỗi hoạt động trải nghiệm với mô hình 4 trạm dành cho mọi lứa tuổi được tổ chức luân phiên tại các Co.opmart.

Co.opmart bổ sung thuỷ hải sản tươi sống phục vụ nhu cầu mua sắm và chế biến của các gia đình.

Khách hàng có thể check-in tại “Con đường Việt Nam”, tham gia lớp học nấu ăn tại “Bếp Việt”, khám phá sản phẩm OCOP tại “Gian hàng Việt” và giải trí qua các trò chơi dân gian tại “Sân chơi Việt Nam”. Xen kẽ là “Lễ hội ẩm thực ba miền” với những món ngon mang đậm hương vị Bắc – Trung – Nam.

Dịp này, nhiều siêu thị như Co.opmart Cống Quỳnh, Xa Lộ Hà Nội, Cần Thơ, Huế, Hà Nội, Thanh Hóa… cũng ra mắt diện mạo mới theo hướng hiện đại, trực quan và thuận tiện hơn, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, tận hưởng trải nghiệm mua sắm thoải mái và khám phá sâu hơn giá trị hàng Việt.

Đây cũng là dấu ấn trên hành trình 30 năm không ngừng đổi mới, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm của Co.opmart.

Hàng chục ngàn ưu đãi thỏa sức khám phá đặc sản quê hương

Saigon Co.op liên tục triển khai các chương trình kích cầu hấp dẫn, tập trung vào hàng Việt chất lượng cao và đặc sản OCOP vùng miền. Mỗi tuần là một chủ đề riêng như Lễ hội món ngon dân gian, Lễ hội trái cây ba miền, Lễ hội thủy hải sản, mang đến cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt với mức giá tiết kiệm.

Lễ hội bánh dân gian quy tụ nhiều đặc sản truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực và văn hóa Việt đến người tiêu dùng.

Song song đó là hàng ngàn ưu đãi như mua 2 tính tiền 1, tặng quà kèm sản phẩm, đồng giá – đồng giảm, combo hàng Việt tiết kiệm và chương trình thu cũ đổi mới giảm đến 50%. Khách hàng thành viên còn được nhân ba điểm thưởng khi mua đặc sản, sản phẩm OCOP trong chuyên trang “Bản sắc địa phương x3 điểm thưởng”.

Đặc biệt, khách hàng thành viên mua sắm tại khu vực hội thi trưng bày “Lễ hội Việt – 34 sắc màu tự hào” và các sản phẩm thuộc chuyên trang “Bản sắc địa phương x3 điểm thưởng” từ 500.000 đồng sẽ được tặng gấu bông Co.opmart phiên bản giới hạn như món quà lưu niệm đánh dấu cột mốc 30 năm của thương hiệu bán lẻ thuần Việt.

Hàng ngàn quà tặng cùng loạt hoạt động tri ân khách hàng

Không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với chuỗi chương trình tri ân quy mô lớn dành cho khách hàng thành viên.

Từ ngày 02/07 đến 11/07/2026, khách hàng có hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ nhận thẻ cào may mắn “Lễ hội Việt – 34 sắc màu tự hào”, mỗi thẻ mang hình ảnh đặc trưng của một tỉnh, thành phố và mở ra cơ hội nhận hơn 74.000 quà tặng như phiếu mua hàng, thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình cùng đặc quyền mua nhiều sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi.

Những phần quà tri ân được Saigon Co.op gửi tặng các khách hàng thân thiết nhân dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart.

Các thẻ cào hợp lệ sẽ tham gia rút thăm vào ngày 11/07 với giải thưởng cao nhất là thẻ mua sắm trị giá 10 triệu đồng, áp dụng trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra.

Trong ngày 11/07, chương trình “Cuộc đua mua sắm” sẽ mang đến thử thách chọn hàng trong thời lượng một bài hát; khách hàng có tổng giá trị xe hàng đạt hoặc gần nhất mốc 500.000 đồng sẽ được tặng toàn bộ sản phẩm đã chọn, góp phần khuấy động không khí mừng sinh nhật 30 năm Co.opmart.

Thông qua “Lễ hội Việt – 34 sắc màu tự hào”, Saigon Co.op tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt quảng bá đặc sản vùng miền, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng Việt, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, ẩm thực và bản sắc địa phương qua một mùa mua sắm giàu trải nghiệm và ưu đãi thiết thực.

Bước sang tuổi 30, Co.opmart không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển của thương hiệu bán lẻ thuần Việt mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Saigon Co.op trong việc lấy khách hàng làm trung tâm, đồng hành cùng hàng Việt và kiến tạo những giá trị gắn kết bền vững với cộng đồng.