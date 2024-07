10 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ ở miền Bắc

(VTC News) -

Sáng 26/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, hoàn lưu bão số 2 làm 10 người chết (Sơn La 7, Điện Biên 2, Hà Nội 1); 9 người mất tích (Sơn La 3, Điện Biên 5, Hà Nội 1) và 9 người bị thương.

Mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất khiến 73 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, di dời khẩn cấp; 1.507 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Về nông nghiệp, 29.943 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng. Mưa lũ khiến 11.899 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 188 ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, sạt lở 769 điểm trên các tuyến quốc lộ với tổng khối lượng trên 47.383m3 đất đá, trong đó lũ quét gây thiệt hại nặng Quốc lộ 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập lụt trên nhiều tuyến giao thông địa phương.

Nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn ngập sâu sau mưa lũ. (Ảnh: EVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 27/7, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cũng trong khoảng thời gian này, Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông trong chiều và đêm 26/7, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan dự báo khí tượng cho hay, đêm 27/7 - 4/8, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, thời kỳ từ đêm 28/7 đến 31/7, khu vực này khả năng xuất hiện mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trung Bộ nắng nóng cục bộ. Trong đó, Bắc và Trung Trung Bộ ngày 28/7 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khoảng 29/7 - 4/8, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.