(VTC News) -

Tiền Yên Nhật là gì?

Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản, có ký hiệu ¥ và mã tiền tệ quốc tế JPY.

Đồng Yên được chính thức đưa vào sử dụng tại Nhật Bản từ ngày 27/6/1871. Đồng Yên Nhật được lưu hành dưới hai dạng gồm tiền giấy và tiền xu kim loại, do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát hành.

Yên Nhật lưu hành tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Bloomberg)

Trong đó, tiền giấy gồm 4 mệnh giá phổ biến: 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên. Trong khi đó, tiền xu có 6 mệnh giá gồm 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên, được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch hằng ngày tại Nhật Bản.

1 Yên Nhật hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Để quy đổi 1 Yên Nhật sang tiền Việt, cần dựa vào tỷ giá tại các ngân hàng.

Ghi nhận tại thời điểm trưa 29/6/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 156,93 VND/JPY (mua tiền mặt), 158,51 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 166,89 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 29/6/2026:

1 JPY = 156,93 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 158,51 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 166,89 VND (bán)

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá Yên Nhật có thể thay đổi do tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng khác nhau.

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h45 ngày 29/6/2026.

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 156,93 158,51 166,89 - BIDV 158,31 158,6 167,9 - VietinBank 157,46 158,46 167,46 - Agribank 158,57 159,21 166,99 - HDBank 159,7 160 166,04 166,04 ACB 159,15 159,95 166,61 166,61 HSBC 158,55 159,37 165,87 165,87 LPBank 157,78 159,78 169,86 167,86 VPBank 157,85 158,85 167,09 166,59 MSB 158,36 158,36 166,71 166,71 MB 157,56 158,56 167,55 167,55 Nam Á Bank 156,80 159,80 165,12 - Techcombank 155,75 159,91 168,18 166,04 TPBank 156,82 158,56 168,27 166,84 Sacombank 158,96 159,46 170,01 166,51 PVcomBank 156,88 158,46 166,94 -

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá JPY/VND có thể thay đổi liên tục trong ngày tại các ngân hàng.