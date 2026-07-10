Tiền Yên Nhật là gì?
Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản, có ký hiệu ¥ và mã giao dịch quốc tế JPY. Yên Nhật nằm trong nhóm các đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường tài chính thế giới.
Đồng Yên được Nhật Bản chính thức ban hành vào ngày 27/6/1871. Hiện nay, tiền Yên Nhật lưu hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm 4 mệnh giá phổ biến: 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên.
Trong khi đó, tiền xu gồm 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên.
1 Yên Nhật hôm nay 10/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Để quy đổi tiền Yên Nhật sang tiền Việt cần dựa vào tỷ giá tại các ngân hàng.
Tại thời điểm trưa 10/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 156,61 VND/JPY (mua tiền mặt), 158,20 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 167,42 VND/JPY (bán).
Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 10/7/2026:
1 JPY = 156,61 VND (mua tiền mặt)
1 JPY = 158,20 VND (mua chuyển khoản)
1 JPY = 167,42 VND (bán)
Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay
Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h30 ngày 10/7/2026.
Ngân hàng
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
156,61
158,20
167,42
-
BIDV
158
158,28
167,76
-
SHB
157,85
158,85
167,35
-
Agribank
158,31
158,95
166,89
-
HDBank
159,89
160,19
166,24
166,24
ACB
159,19
159,99
166,65
166,65
HSBC
158,41
159,23
165,72
165,72
LPBank
157,47
159,47
169,55
169,55
VPBank
158
159
167,23
166,73
MSB
158,27
158,27
166,47
166,47
MB
157,92
158,92
167,90
167,90
Nam Á Bank
156,64
159,64
164,92
-
Techcombank
155,87
160,03
168,31
166,17
TPBank
156,89
158,25
168,22
167,37
Sacombank
158,88
159,38
169,89
166,39
PVcomBank
156,56
158,15
167,47
-
Bắc Á Bank
-
160,00
165,5
-
Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tỷ giá trước thời điểm giao dịch.
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