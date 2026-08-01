  • logo
Xuất bản ngày 01/08/2026 03:06 PM
Xuất bản ngày 01/08/2026 03:06 PM

Xúc động cảnh khỉ mẹ liên tục ôm hôn, vuốt ve khỉ con tại vườn thú

(VTC News) -

Khoảnh khắc tình cảm quấn quýt giữa hai mẹ con khỉ tại vườn thú Quý Châu (Trung Quốc) thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm