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Xúc động cảnh khỉ mẹ liên tục ôm hôn, vuốt ve khỉ con tại vườn thú Khoảnh khắc tình cảm quấn quýt giữa hai mẹ con khỉ tại vườn thú Quý Châu (Trung Quốc) thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Ban giám khảo tiết lộ lý do chọn Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 Sau đêm chung kết, các thành viên BGK Miss Grand Vietnam tiết lộ về quá trình chấm và những yếu tố giúp Emoura Phạm giành danh hiệu cao nhất.

Phát hiện sớm u tuyến nhờ công nghệ AI Phân tích trên gần 24.000 người bệnh cho thấy, AI hỗ trợ nội soi đại tràng giúp tăng khoảng 20% tỷ lệ phát hiện u tuyến và giảm 55% tỷ lệ bỏ sót.

Hà Nội nêu nguyên nhân xuất hiện 2 điểm ngập ở Long Biên sau trận mưa lớn Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo về 2 điểm ngập tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh, ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm sau trận mưa tối 31/7.

Gian lận thi ở Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực Cơ quan chức năng huỷ kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có trường hợp con của Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực và 1 trường hợp đang xin ý kiến của Bộ GD&ĐT.

Nhà thiết kế 'bật mí' về chiếc váy đăng quang của tân Miss Grand Vietnam 2026 Trong đêm đăng quang, Emoura Phạm toả sáng khi khoác lên người một thiết kế đầm dạ hội vàng ánh kim, họa tiết phượng hoàng dát vàng.

Vì sao gọi là sông Cửu Long? Sông Cửu Long gắn với nhiều câu chuyện thú vị, từ tên gọi đến những dấu ấn lịch sử trên dòng sông.

TS Bùi Ngọc Sơn: Công nghệ AI dần thay thế con người, nhiều nghề mới xuất hiện TS Bùi Ngọc Sơn phân tích, “làn sóng” AI xóa sổ việc làm của rất nhiều người nhưng cũng sẽ tạo loạt ngành nghề mới.

Công tác Tuyên giáo và Dân vận: Chuyển từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin Trong kỷ nguyên số, công tác dư luận xã hội không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải chủ động dự báo, tham mưu và quản trị niềm tin xã hội.

Tin nóng thế giới hôm nay 1/8: Lầu Năm Góc đề nghị cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung vũ khí Tổng hợp tin tức thế giới ngày 1/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Mỹ-Iran, làn sóng di cư ở Tây Ban Nha và việc Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Chính trị quyết định Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đề xuất quy định niên hạn sử dụng căn hộ: Gỡ 'nút thắt' hàng chục năm trong cải tạo chung cư cũ Đề xuất nên quy định niên hạn sử dụng cho chung cư được đánh giá là một bước đột phá để gỡ "nút thắt" cải tạo chung cư cũ, nhà tập thể cũ.

Giá tiêu hôm nay 1/8: Trong nước tiếp tục neo ở mức cao, thế giới ít biến động Giá tiêu hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước chưa có điều chỉnh mới, còn thị trường xuất khẩu chỉ ghi nhận Indonesia tăng giá.

Bộ GD&ĐT đề xuất cách xác định top 30% để nhận học bổng ngành chiến lược Bộ GD&ĐT dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách học bổng, quy định cách xác định top 30% thí sinh, quy trình xét duyệt và chi trả.