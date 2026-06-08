XSMT 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/6/2026

XSMT thứ 2 ngày 8/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 8/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 8/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 2 mới nhất

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 3/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 3/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 3/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết

- Để được công nhận trúng thưởng, vé cần giữ nguyên trạng, nguyên khổ và nguyên số dự thưởng, không rách, không chắp vá hoặc tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải theo quy định.

- Người trúng thưởng sẽ được thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo hình thức đăng ký.

- Trường hợp vé trúng đồng thời nhiều giải, người sở hữu sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ các giá trị giải thưởng tương ứng theo quy định hiện hành.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Để đủ điều kiện lĩnh thưởng, vé số cần được giữ nguyên trạng, nguyên khổ và nguyên số, không rách, không chắp vá, không sửa chữa, không tẩy xóa và vẫn còn trong thời hạn nhận thưởng theo quy định (30 ngày kể từ ngày mở thưởng).

- Trong trường hợp vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh để quyết định việc chi trả hoặc từ chối trả thưởng theo quy định.

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Thư Trương