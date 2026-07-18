Lũ dữ càn quét Lai Châu, nhiều khu vực ngập trong đổ nát

Dòng lũ từ thượng nguồn đổ xuống cuốn theo đất đá, cây gỗ, san phẳng nhiều ngôi nhà, phá hủy hoa màu, giao thông tê liệt.
Sáng 18/7, Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".
Từ 15/7 đến 8h30 ngày 18/7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở khiến 4 người chết, 4 người nghi mất tích, 7 người khác bị thương.
Đoạn video mới được công bố ghi lại thời điểm quả bom phát nổ trong vụ mưu sát doanh nhân Ukraine lưu vong Vadim Ermolaev tại Monaco hồi cuối tháng 6.
Thông tin mới nhất trước trận Việt Nam vs Myanmar (19h ngày 18/7): Phân tích lực lượng, đội hình, nhận định chiến thuật Việt Nam vs Myanmar.
Luis de la Fuente cho rằng kèm người riêng với Lionel Messi không hiệu quả, nhưng khẳng định Tây Ban Nha sẽ đặc biệt cảnh giác trước đội trưởng Argentina.
Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt tăng mạnh do sản lượng thu hoạch cà phê Brazil chậm.
Được đưa vào bờ an toàn sau khi bị lũ cuốn gần 1km, người đàn ông ở Lai Châu liên tục nhờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm vợ và hai con vẫn đang mất tích.
Thắng lớn tại Asia Excellent Brand 2026, TTV Group một lần nữa khẳng định hiệu quả vượt trội của mô hình hệ sinh thái truyền thông - marketing toàn diện.
Nước lũ dâng nhanh xô bật cửa cuốn, tràn thẳng vào căn nhà và cuốn phăng một chiếc xe máy SH cùng két sắt và một số tài sản của gia đình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cười và nói rằng "cầu thủ sẽ thích" khi đề cập đến ý tưởng Mỹ và Trung Quốc cùng tổ chức World Cup trong tương lai.
Giá lúa gạo hôm nay 18/7 tại thị trường trong nước ghi nhận nhiều loại lúa tươi tăng giá, còn gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và nếp đi ngang.
Số liệu thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Phân tích dữ liệu phong độ, đối đầu, bàn thắng, phạt góc và các chỉ số quan trọng trước trận Pháp vs Anh.
Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét tại xã Mường Than, trong đó có cháu bé sinh năm 2016, ở bản Nậm Sáng.
Không chỉ có khả năng ghi bàn xuất sắc, Erling Haaland còn chinh phục hàng triệu người hâm mộ bằng sự hài hước, khiêm tốn và hình ảnh gần gũi.
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