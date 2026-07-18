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Xuất bản ngày 18/07/2026 10:03 AM
Xuất bản ngày 18/07/2026 10:03 AM

Lũ dữ càn quét Lai Châu, nhiều khu vực ngập trong đổ nát

(VTC News) -

Dòng lũ từ thượng nguồn đổ xuống cuốn theo đất đá, cây gỗ, san phẳng nhiều ngôi nhà, phá hủy hoa màu, giao thông tê liệt.

Đăng Khoa
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