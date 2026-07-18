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Lũ dữ càn quét Lai Châu, nhiều khu vực ngập trong đổ nát Dòng lũ từ thượng nguồn đổ xuống cuốn theo đất đá, cây gỗ, san phẳng nhiều ngôi nhà, phá hủy hoa màu, giao thông tê liệt.

Lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Sáng 18/7, Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Mưa lũ ở Lai Châu: 4 người tử vong, 4 người nghi mất tích Từ 15/7 đến 8h30 ngày 18/7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở khiến 4 người chết, 4 người nghi mất tích, 7 người khác bị thương.

Công bố video vụ đánh bom ám sát triệu phú gốc Ukraine tại Monaco Đoạn video mới được công bố ghi lại thời điểm quả bom phát nổ trong vụ mưu sát doanh nhân Ukraine lưu vong Vadim Ermolaev tại Monaco hồi cuối tháng 6.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar: Dàn sao nhập tịch xuất trận Thông tin mới nhất trước trận Việt Nam vs Myanmar (19h ngày 18/7): Phân tích lực lượng, đội hình, nhận định chiến thuật Việt Nam vs Myanmar.

Nhớ bài học đau đớn, HLV De la Fuente tuyên bố Tây Ban Nha 'không kèm Messi' Luis de la Fuente cho rằng kèm người riêng với Lionel Messi không hiệu quả, nhưng khẳng định Tây Ban Nha sẽ đặc biệt cảnh giác trước đội trưởng Argentina.

Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê Robusta và Arabica bật tăng Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt tăng mạnh do sản lượng thu hoạch cà phê Brazil chậm.

Vừa được cứu khỏi dòng lũ, người đàn ông thất thần tìm vợ và con mất tích Được đưa vào bờ an toàn sau khi bị lũ cuốn gần 1km, người đàn ông ở Lai Châu liên tục nhờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm vợ và hai con vẫn đang mất tích.

TTV Group: Bệ phóng nâng tầm thương hiệu Việt bằng marketing thực chiến Thắng lớn tại Asia Excellent Brand 2026, TTV Group một lần nữa khẳng định hiệu quả vượt trội của mô hình hệ sinh thái truyền thông - marketing toàn diện.

Lai Châu: Dòng lũ hung hãn kéo sập tường bao, cuốn phăng két sắt nhà dân Nước lũ dâng nhanh xô bật cửa cuốn, tràn thẳng vào căn nhà và cuốn phăng một chiếc xe máy SH cùng két sắt và một số tài sản của gia đình.

Tổng thống Donald Trump: FIFA gợi ý Mỹ, Trung Quốc cùng tổ chức World Cup Tổng thống Mỹ Donald Trump cười và nói rằng "cầu thủ sẽ thích" khi đề cập đến ý tưởng Mỹ và Trung Quốc cùng tổ chức World Cup trong tương lai.

Giá lúa gạo hôm nay 18/7: Lúa tươi tăng tới 500 đồng/kg, gạo ổn định Giá lúa gạo hôm nay 18/7 tại thị trường trong nước ghi nhận nhiều loại lúa tươi tăng giá, còn gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và nếp đi ngang.

Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Mbappe đua Vua phá lưới Số liệu thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Phân tích dữ liệu phong độ, đối đầu, bàn thắng, phạt góc và các chỉ số quan trọng trước trận Pháp vs Anh.

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sau lũ quét ở Lai Châu Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét tại xã Mường Than, trong đó có cháu bé sinh năm 2016, ở bản Nậm Sáng.