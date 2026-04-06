Xe khách lao xuống vực, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân

Tối 6/4, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở địa phương này đã làm 4 người chết, 11 người bị thương phải đi điều trị và 1 người xây sát nhẹ.

"Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân thực hiện công tác cứu hộ.

Vụ việc hết sức đau lòng. Tôi xin chia buồn với các gia đình có người bị nạn. Đối với những người đã mất, tỉnh hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng để gia đình lo hậu sự, đồng thời hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ mỗi người tử vong 3 triệu đồng và mỗi người bị thương 1 triệu đồng", ông Tùng cho hay.

Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Cũng theo ông Tùng, trong 11 người bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, 1 người đã được cho về nhà.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật.

Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, đã có 4 người tử vong.

Những người đi trên xe là nhóm lao động quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Phần lớn người trên xe là nam giới và đang trên đường đi làm về. Chiếc xe khách gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc theo quy định.