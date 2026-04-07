Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng: 2 nạn nhân nguy kịch phải chuyển viện

Ngày 7/4, thông tin tới Báo Điện tử VTC News, bác sỹ Lưu Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cho biết sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy vào chiều 6/4, đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện tập trung cứu chữa cho các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

"Trong số 11 người bị thương trong vụ tai nạn có 2 bệnh nhân nguy kịch, chấn thương rất nặng là anh Nguyễn Trọng Hòa (SN 2007) và Đỗ Văn Anh (SN 1996).

Hai nạn nhân này một người bị gãy cánh tay, một người vừa gãy cánh tay, vừa gãy 2 xưởng cẳng chân, dập phổi, chấn thương gan và mất máu nhiều", bác sỹ Phúc cho hay.

Cũng theo bác sỹ Phúc, ngay trong đêm 6/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hội chẩn và chuyển 2 nạn nhân này vào Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi cứu chữa ban đầu thành công.

"Sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy báo về cho tôi biết sức khỏe của 2 nạn nhân này đang tiến triển tốt. Đây là điều rất đáng mừng.

Còn các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đến sáng nay đều bình phục tốt", bác sỹ Phúc chia sẻ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật.

Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 11 người bị thương.

Những người đi trên xe là nhóm lao động quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Phần lớn người trên xe là nam giới và đang trên đường đi làm về. Chiếc xe khách gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.