Xe khách lao xuống vực Lâm Đồng: Các nạn nhân trên đường đi làm về

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang tập trung tiến hành cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hòa Thắng, hướng từ Mũi Né về Phan Rí.

Chiếc xe khách gãy nát, biến dạng hoàn toàn.

Anh Nguyễn Tài, tham gia cứu hộ, cho biết xe khách mang biển số 86H-045.61 chở 18 người, là nhóm lao động quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Phần lớn người trên xe là nam giới và đang trên đường đi làm về. Chiếc xe khách gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km.

Hiện tại đã có 4 người chết, 11 người bị thương, các nạn nhân còn lại hiện lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm.

Vị trí này nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách gãy nát, biến dạng hoàn toàn. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.716 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ), xe khách mang biển số 86H-045.61 đi tới vị trí trên thì lao xuống vực và bị lật. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

"Theo thông tin tôi nhận được là có tổng cộng 18 người trên xe gặp nạn. Hiện tại đã có 4 người chết, 11 người bị thương. Lực lượng chức năng đang cẩu xe bị nạn lên để tìm kiếm những người bị nạn khác", ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng cho biết.