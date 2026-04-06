Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, nhiều người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 6/4, thông tin tới Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng xã tập trung tiến hành cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

"Theo thông tin tôi nhận được là có tổng cộng 18 người trên xe gặp nạn. Hiện tại đã có 4 người chết, 11 người bị thương. Lực lượng chức năng đang cẩu xe bị nạn lên để tìm kiếm những người bị nạn khác" - ông Tùng nói.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.716 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và lật.

Vị trí xe bị nạn nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Người thân các nạn nhân đã có mặt tại hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, đã có 4 người tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương cứu hộ tại hiện trường.

