Sức khỏe các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe khách được cẩu lên khỏi vực sâu lúc 17h. Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng thông tin vụ tai nạn làm 4 người chết, 11 người bị thương.

Xe khách lao xuống vực sâu ở gần hồ Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Những nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo bác sĩ Lưu Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, đơn vị đang điều trị các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện tiến hành sơ cứu và phân loại mức độ thương tích, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật.

Vị trí xe bị nạn nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng xã đã nhanh chóng tập trung tiến hành cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này

"Theo thông tin tôi nhận được là có tổng cộng 18 người trên xe gặp nạn. Hiện tại đã có 4 người chết, 11 người bị thương. Lực lượng chức năng đang cẩu xe bị nạn lên để tìm kiếm những người bị nạn khác", ông Tùng nói.