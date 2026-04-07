Nạn nhân xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng: 'Xe lao xuống vực quá nhanh'

Tối 6/4, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng), hàng chục người thân của các thợ lặn bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực túc trực tại đây để chăm sóc. Theo người thân, các thợ lặn được chủ ghe thuê chiếc xe khách loại 29 chỗ chở từ xã Phan Rí Cửa đến khu vực biển La Gi (cách nhau khoảng 150km) để hành nghề lặn sò huyết.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Mỗi ngày, chiếc xe xuất phát từ xã Phan Rí Cửa lúc 1h sáng. Đến khoảng 13h cùng ngày, chiếc xe sẽ chở các thợ lặn về lại xã Phan Rí Cửa.

Chuyến xe trở về chiều 6/4 thành cơn ác mộng, nỗi đau ly biệt của những gia đình có người tử nạn.

Là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Vũ kể: "Trước khi xe lao xuống vực ít phút, tài xế la lớn mất phanh. Mọi người trên xe cũng nháo nhào la lên, không kịp phản ứng gì thêm. Tài xế lấy hết sức bo cua rồi lao xuống dưới. Lúc này tôi không còn biết gì nữa".

Cũng theo anh Vũ, khi đó nhiều người trên xe đang ngủ. Khi nghe tài xế la lên xe mất phanh ai nấy cũng giật mình nhưng không thể nào làm gì được vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"Chiếc xe lao xuống vực quá nhanh, không ai kịp trở tay. Còn các anh em khác bị các bao sò đè lên nên bị nặng hơn tôi. Có người không qua khỏi. Nghĩ lại tôi thấy quá đau lòng", anh Vũ nghẹn ngào nói.

Trong đêm 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác đến thăm hỏi các thân nhân và nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, ông Hải động viên tinh thần những nạn nhân đang nằm tại Khoa Cấp cứu, Khoa Chấn thương chỉnh hình và thân nhân cố gắng vượt qua khó khăn, an tâm điều trị.

Đồng thời ông chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tập trung cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và lật.

Vị trí xe bị nạn nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, có 4 người tử vong.