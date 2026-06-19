Vụ lừa hợp đồng kỳ nghỉ 2.700 tỷ đồng: Còn rất nhiều nạn nhân chưa trình báo

(VTC News) -

Sáng 19/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, cơ quan điều tra xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, đến nay mới chỉ ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại, còn rất nhiều người chưa ra trình báo.

Giám đốc Công an Hà Nội kêu gọi các bị hại ra trụ sở công an xã, công an phường, cơ quan điều tra Công an TP trình báo để được đảm bảo quyền lợi.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, công an Thủ đô có rất nhiều kinh nghiệm để phong tỏa, truy xuất, truy nguồn, thu hồi tài sản do phạm tội mà có; điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips cầm đầu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ án.

Chia sẻ về vụ án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng các đối tượng đã rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự nhưng bản chất là vi phạm hình sự. Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của bị hại.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng khi đầu tư, không nghe theo những lời mời gọi đầu tư, mua bán lợi nhuận cao. Nếu người dân có nghi vấn về bất kỳ đường dây nào có dấu hiệu lừa đảo, có thể báo cho cơ quan chức năng.

Thông tin về các đối tượng lừa đảo, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp.

Độ tuổi các bị can từ 20 đến 40. Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt, một giám đốc sinh năm 2000.

Ban chuyên án cũng đặt ra một nội dung để xác minh là có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. "Nếu có căn cứ xác định có vi phạm, Công an TP sẽ xử lý nghiêm", Thượng tá Thắng nhấn mạnh.