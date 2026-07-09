100% phụ huynh, thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang đề nghị thi lại môn Toán
Tuyên Quang đề nghị Bộ GD&ĐT cho 328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên thi lại môn Toán sau khi toàn bộ phụ huynh và thí sinh đồng thuận.
Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích
Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang
Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi xác định có bất thường trong coi thi.
Vụ 140 điểm 10 môn Toán: 100% phụ huynh, thí sinh đề nghị thi lại
Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở môn Toán tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT ghi nhận 100% phụ huynh và thí sinh đề nghị thi lại.
Siêu bão Bavi có thể mạnh ngang Yagi khi đổ bộ, Biển Đông sóng cao 3-5m
Dự báo khi siêu bão Bavi đi qua đảo Đài Loan (Trung Quốc) giảm còn cấp 15, đổ bộ tỉnh Phúc Kiến khoảng cấp 13-14, hoàn lưu gây sóng biển cao 3-5m tại Biển Đông.
Công an Hà Nội vạch loạt sai phạm tại chuỗi trung tâm ngoại ngữ AMES
Qua rà soát các chi nhánh Công ty AMES tại Hà Nội, công an phát hiện 4 cơ sở hết hạn, chưa được cấp giấy phép hoạt động, 54 giáo viên không đủ tiêu chuẩn giảng dạy.
Iran tuyên bố tấn công hệ thống Patriot của Mỹ ở Kuwait
Quân đội Iran công bố các mục tiêu trong chiến dịch đáp trả Mỹ, trong đó có hệ thống phòng không Patriot đặt tại Kuwait.
Lấy đất của người khác bán, một người ở Phú Quốc bị truy nã
Một người đàn ông ở Phú Quốc lấy đất của người khác bán 2.000m2 với giá 2 tỉ đồng; các bị hại đã chuyển hơn 1,3 tỉ đồng mới phát hiện mình bị lừa.
Bà Nguyễn Phạm Duy Trang làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.
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100% phụ huynh, thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang đề nghị thi lại môn Toán
Tuyên Quang đề nghị Bộ GD&ĐT cho 328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên thi lại môn Toán sau khi toàn bộ phụ huynh và thí sinh đồng thuận.
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