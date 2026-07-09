  • logo
Xuất bản ngày 09/07/2026 07:39 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 07:39 PM

Vụ 140 điểm 10 môn Toán: 100% phụ huynh, thí sinh đề nghị thi lại

(VTC News) -

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở môn Toán tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT ghi nhận 100% phụ huynh và thí sinh đề nghị thi lại.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá xăng tiếp tục giảm, E10 về sát 20.000 đồng/lít
Giá xăng tiếp tục giảm, E10 về sát 20.000 đồng/lít
Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất
Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất
XSMT 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 9 tháng 7
XSMT 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 9 tháng 7
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm