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Vụ 140 điểm 10 môn Toán: 100% phụ huynh, thí sinh đề nghị thi lại Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở môn Toán tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT ghi nhận 100% phụ huynh và thí sinh đề nghị thi lại.

Siêu bão Bavi có thể mạnh ngang Yagi khi đổ bộ, Biển Đông sóng cao 3-5m Dự báo khi siêu bão Bavi đi qua đảo Đài Loan (Trung Quốc) giảm còn cấp 15, đổ bộ tỉnh Phúc Kiến khoảng cấp 13-14, hoàn lưu gây sóng biển cao 3-5m tại Biển Đông.

Công an Hà Nội vạch loạt sai phạm tại chuỗi trung tâm ngoại ngữ AMES Qua rà soát các chi nhánh Công ty AMES tại Hà Nội, công an phát hiện 4 cơ sở hết hạn, chưa được cấp giấy phép hoạt động, 54 giáo viên không đủ tiêu chuẩn giảng dạy.

Iran tuyên bố tấn công hệ thống Patriot của Mỹ ở Kuwait Quân đội Iran công bố các mục tiêu trong chiến dịch đáp trả Mỹ, trong đó có hệ thống phòng không Patriot đặt tại Kuwait.

Lấy đất của người khác bán, một người ở Phú Quốc bị truy nã Một người đàn ông ở Phú Quốc lấy đất của người khác bán 2.000m2 với giá 2 tỉ đồng; các bị hại đã chuyển hơn 1,3 tỉ đồng mới phát hiện mình bị lừa.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Dấu vết rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng: Điều kỳ diệu từ 3 bức ảnh Từ 3 bức ảnh trên internet và hành trình ròng rã 8 năm trời của KTS Nguyễn Xuân Thắng đã mở ra cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Lật tàu hàng trên biển Quảng Ninh, 5 người gặp nạn Một tàu hàng bị lật trên vùng biển thuộc Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người và đang tìm kiếm 2 người còn lại.

Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc nếu gây lãng phí trên 75 triệu đồng Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc hoặc cách chức khi có hành vi lãng phí lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng.

Trực tiếp bóng đá Pháp vs Morocco 3h ngày 10/7, kết quả tỷ số mới nhất Trực tiếp bóng đá Pháp vs Morocco (3h ngày 10/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Pháp đấu với Morocco thuộc tứ kết World Cup 2026.

Trường nội trú liên cấp biên giới sẽ là 'cột mốc mềm' giáo dục vùng biên Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về ý nghĩa chủ trương của Bộ Chính trị trong việc đầu tư xây dựng các trường tại 248 xã biên giới đất liền.

100% phụ huynh, thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang đề nghị thi lại môn Toán Tuyên Quang đề nghị Bộ GD&ĐT cho 328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên thi lại môn Toán sau khi toàn bộ phụ huynh và thí sinh đồng thuận.

Cụ bà 103 tuổi chiến thắng ung thư dạ dày nhờ điều trị đa chuyên khoa Nhờ chiến lược điều trị đa chuyên khoa và chăm sóc cá thể hóa, các bác sĩ của Vinmec Hải Phòng giúp người bệnh vượt qua cuộc mổ an toàn và từng bước hồi phục.

Lam Ngọc, Vinhomes Pearl Bay hút dòng vốn nhờ mô hình '1 tài sản, 3 dòng tiền' Tiếp nối cột mốc bàn giao đầy ấn tượng của khu Ngọc Trai, Vinhomes Pearl Bay (Nha Trang) tiếp tục giới thiệu mảnh ghép cuối cùng Lam Ngọc.