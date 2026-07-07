Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

(VTC News) -

Hình ảnh mới nhất tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau vụ 146 điểm 10 môn Toán

Ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang trong xử lý vụ việc liên quan đến kết quả môn Toán cao bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành giáo dục và gây tác động tiêu cực trong dư luận.

Để bảo đảm khách quan, công bằng của kỳ thi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; làm rõ vai trò, trách nhiệm và mức độ sai phạm của từng trường hợp.

Việc xử lý phải đi đôi với khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc để xảy ra mất an toàn kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn và uy tín của ngành giáo dục.

UBND tỉnh Tuyên Quang được giao khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và tổ chức kỳ thi; xây dựng phương án xử lý, khắc phục hậu quả đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Địa phương cũng phải đánh giá toàn diện, khách quan công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tổ chức làm việc với phụ huynh và học sinh để lắng nghe ý kiến, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 9/7.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo (nếu có), đồng thời bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ hành vi vi phạm, đối tượng liên quan và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sớm công bố kết quả điều tra nhằm kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, giữ công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng và không làm ảnh hưởng đến thời gian đăng ký xét tuyển của các thí sinh đủ điều kiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang xử lý vụ việc. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Bộ quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, bảo đảm quyền học tập hợp pháp của thí sinh và đúng quy định của pháp luật.