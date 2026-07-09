Trực tiếp: Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi chủ trì buổi họp báo.
Tại họp báo, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
Ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Nguyễn Hà Duy - giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan vụ hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp bất thường tại điểm thi này.
Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998, là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Quá trình học tập, Duy từng đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.
Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi. Đến năm 2020, giáo viên này trở về công tác tại chính ngôi trường từng theo học.
Trong quá trình giảng dạy, Nguyễn Hà Duy được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Toán, đồng thời tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Theo thông tin giới thiệu trước đây, nhiều học sinh do Duy trực tiếp hướng dẫn đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có em giành giải Nhì.
Bên cạnh công tác chuyên môn, Nguyễn Hà Duy từng được biết đến là một trong những giáo viên trẻ sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy học. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng các nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để xây dựng học liệu, hỗ trợ cá nhân hóa bài giảng và tăng cường tương tác với học sinh.
Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Hà Duy từng đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024/2025.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp, sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
Liên quan vụ việc, Bộ GD&ĐT cho biết bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, cơ quan này nhận định kết quả thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.
Sau đợt kiểm tra ban đầu, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan; đồng thời yêu cầu tỉnh rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, xử lý nghiêm vi phạm nếu có và công khai kết quả khi đủ căn cứ.
Bộ GD&ĐT khẳng định việc xác minh sẽ được thực hiện khẩn trương, khách quan, đúng quy định, bảo đảm sự nghiêm túc của kỳ thi và quyền lợi chính đáng của thí sinh.
Tối 7/7, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.
Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục.
Đồng thời, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
UBND tỉnh Tuyên Quang cũng cần đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi. Trên cơ sở đó, tỉnh kiến nghị, đề xuất với Bộ GD&ĐT về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh (hoàn thành trước ngày 9/7).
Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.
Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/7.
Diễn biến mới nhất của vụ việc, ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Nguyễn Hà Duy - giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan vụ hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp bất thường tại điểm thi này.
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