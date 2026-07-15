VTI Academy tiên phong tích hợp AI thực chiến vào đào tạo nhân lực CNTT

(VTC News) -

AI đang tái định hình mạnh mẽ ngành CNTT

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự thay đổi của ngành CNTT. Nếu trước đây AI được xem là công nghệ của tương lai, thì hiện nay AI đã hiện diện trong hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp và đội ngũ công nghệ.

Lập trình viên sử dụng AI để hỗ trợ viết code, tối ưu chương trình. Tester ứng dụng AI để xây dựng test case, tăng tốc độ kiểm thử. Business Analyst khai thác AI để tổng hợp yêu cầu, phân tích nghiệp vụ. Ngay cả các vị trí quản lý dự án, DevOps hay kỹ sư cầu nối cũng đang tận dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc…

AI đang trở thành công cụ quan trọng, góp phần thay đổi cách ngành CNTT vận hành và phát triển nguồn nhân lực.

Sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ AI không chỉ làm thay đổi cách làm việc mà còn tác động trực tiếp đến nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Thay vì chỉ tìm kiếm nhân sự có kiến thức chuyên môn, nhiều doanh nghiệp hiện nay ưu tiên những ứng viên biết cách ứng dụng AI vào công việc thực tế nhằm nâng cao năng suất và tối ưu quy trình.

Thêm kỹ năng về AI, thêm lợi thế cạnh tranh

Nếu trước đây, kiến thức chuyên môn là yếu tố quan trọng nhất đối với một nhân sự công nghệ, thì hiện nay doanh nghiệp đang tìm kiếm nhiều hơn thế. Bên cạnh nền tảng chuyên môn vững chắc, khả năng ứng dụng AI vào công việc đang trở thành một lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Thực tế cho thấy, cùng một khối lượng công việc nhưng những người biết khai thác AI có thể tối ưu thời gian, tăng năng suất và cải thiện chất lượng đầu ra. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp khuyến khích nhân sự ứng dụng AI vào quy trình làm việc hằng ngày.

Đối với người học CNTT, điều này đồng nghĩa với việc cần chuẩn bị thêm những kỹ năng mới để thích nghi với sự thay đổi của thị trường lao động. Không chỉ học cách làm nghề, người học còn cần biết cách làm việc cùng AI, hiểu được đâu là những công việc AI có thể hỗ trợ và đâu là những năng lực cốt lõi mà con người cần phát huy.

VTI Academy tiên phong đào tạo IT tích hợp AI

AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với thị trường lao động CNTT, kéo theo những yêu cầu mới về kỹ năng và năng lực của nhân sự công nghệ. Đón đầu xu hướng này, VTI Academy đã sớm đưa AI vào chiến lược đào tạo nhằm giúp người học sẵn sàng cho môi trường làm việc mới.

Học viên VTI Academy tham gia thảo luận và thực hành dự án dưới sự hướng dẫn của giảng viên giàu kinh nghiệm thực chiến.

Bên cạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu về AI: Generative AI, AI Agent, AI Fullstack… đơn vị còn tích hợp AI thực chiến vào nhiều chương trình đào tạo CNTT hiện có nhằm giúp người học tiếp cận công nghệ theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng.

Theo đó, người học không chỉ có cơ hội theo đuổi các lộ trình chuyên biệt về AI mà còn được tiếp cận cách ứng dụng AI trong từng lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.

Từ phát triển phần mềm, kiểm thử, phân tích nghiệp vụ, kỹ sư cầu nối đến quản lý dự án hay các chương trình ôn thi chứng chỉ công nghệ: AWS, CCBA, ISTQB…, AI được đưa vào như một công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động.

Mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp giúp học viên VTI Academy tiếp cận sớm môi trường làm việc thực tế.

Thay vì xem AI là một nội dung bổ sung mang tính xu hướng, VTI Academy lựa chọn đưa AI trở thành một phần trong quá trình đào tạo. Người học không chỉ được tiếp cận kiến thức về công nghệ mà còn được định hướng cách ứng dụng AI vào công việc, từ đó hình thành tư duy làm việc phù hợp với bối cảnh mới của ngành CNTT.

Lợi thế của VTI Academy đến từ việc thuộc hệ sinh thái VTI Group – Tập đoàn CNTT với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, có trụ sở ở cả Việt Nam, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, đang triển khai nhiều dự án cho khách hàng trong và ngoài nước.

Sự kết nối chặt chẽ với môi trường doanh nghiệp giúp các chương trình đào tạo luôn được cập nhật theo nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời mang đến cho học viên cơ hội tiếp cận những phương pháp và xu hướng ứng dụng AI đang được sử dụng trong công việc hằng ngày.

Trước làn sóng công nghệ mới, VTI Academy hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực vừa vững chuyên môn, vừa làm chủ AI, từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong hệ sinh thái đào tạo IT tại Việt Nam.